«Я часто шел наперекор всем»: скончался известный уральский промышленник Анатолий Сысоев

«Красный директор» Анатолий Сысоев 18 лет возглавлял Богословский алюминиевый завод. «Я делал карьеру очень медленно, через ступеньки не перескакивал. Думаю, это меня закалило», говорил он о себе.

О смерти Анатолия Сысоева сообщил на своей странице в соцсети глава Краснотурьинска Александр Устинов.

Анатолий Васильевич Сысоев! Наставник! Друг! Великий руководитель! Почетный гражданин Краснотурьинска! Почетный гражданин Свердловской области! Человек Великой мудрости, огромного Сердца и человеческой Души! Ушёл от нас сегодня в 05:00... Огромное горе и невосполнимая потеря... Скорблю с родными, друзьями и близкими... — написал мэр.

Анатолий Сысоев руководил Богословским алюминиевым заводом с 1987 по 2005 гг.

Когда я пришел на завод в 1987 году, план не выполнялся, зарплата была очень низкая, коллектив потерял веру и в начальство, и в себя. Я приехал в сентябре и сказал, что в октябре план будем выполнять. Мне никто не поверил, но вскоре завод получил Красное знамя цветной металлургии как одно из лучших предприятий. За такой короткий период мы не смогли существенно обновить оборудование. Самое главное — мы научили людей работать и заставили их поверить в себя, — рассказывал он DK.RU.

С 2004 по 2011 гг. Анатолий Сысоев работал председателем комитета по промышленной политике палаты представителей свердловского Заксобрания, в 2012-2017 гг. — депутатом думы Краснотурьинска. Был членом Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, возглавлял рабочие группы и входил в президиум Совета СОСПП.

Меня всегда ставили на самые сложные участки. На те, куда идти дураков не было. А я, как главный дурак, шел и добивался результата. Я делал карьеру очень медленно, через ступеньки не перескакивал. Думаю, это меня закалило. Мои друзья-удачники, получившие хорошие заводы, нормально работали в стабильных условиях, но стоило им попасть в сложную ситуацию — больше они не поднимались. Те, кто делают быструю карьеру, — наиболее уязвимы. Так было в советское время, так происходит и сейчас, — подчеркивал он.

Почетный гражданин Краснотурьинска и Свердловской области Анатолий Сысоев является автором 70 изобретений в области технологии производства алюминия. Был награжден премией ООН за выдающиеся заслуги в области информатизации мирового сообщества. Анатолий Сысоев был членом экспертного совета премии «Человек года», учрежденной редакцией «Делового квартала».

DK.RU рассказывал о жизни и карьере Анатолия Сысоева в материале «Верю в социализм до сих пор».

Соболезнования родным, друзьям и землякам Анатолия Сысоева выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

Анатолий Васильевич вошел в историю нашего региона как мудрый, целеустремленный, созидательный человек, выдающийся промышленник и предприниматель, инициативный и ответственный депутат, яркий общественный деятель, достойный патриот родного края. Анатолий Сысоев внес большой вклад в укрепление индустриального потенциала и трудовой славы Урала. На протяжении почти двух десятилетий он возглавлял Богословский алюминиевый завод, способствовал модернизации металлургической отрасли, созданию безопасных условий труда металлургов, развитию социальной сферы, — приводит слова Куйвашева агентство ЕАН.

Дата и место прощания пока не определены. Редакция DK.RU выражает соболезнования родным и близким Анатолия Сысоева.

Напомним, что сейчас Богословский алюминиевый завод входит в концерн РУСАЛ. Самый известный акционер компании Олег Дерипаска в 2020 г. занял 41-ю строчку рейтинга богатейших бизнесменов России журнала Forbes.