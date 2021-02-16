И штраф за аварию в Норильске не испортил карты. Состояние Потанина побило рекорд России

Впервые в истории российского Forbes состояние одного из его участников достигло $30 млрд. Акции металлургических компаний растут день ото дня: серебро, платина и уран демонстрируют огромный рост.

Состояние Владимира Потанина достигло $30 млрд, это впервые в истории российского списка Forbes. Росту счетов не помешала даже рекордная компенсация за аварию в Арктике, которую предстоит выплатить «Норникелю».

Как сообщает издание, Потанин сумел так много заработать благодаря росту котировок акций металлургического гиганта. 15 февраля в 19.15 по Москве они торговались на уровне 26 290 рублей за штуку, в то время как 1 февраля акция стоила 24 866 рублей, а 30 декабря — 23 682 рубля.

Хорошо дела и у других металлургов: Алексей Мордашов, совладелец «Северстали», заработал состояние в $28,4 млрд, совладелец НЛМК Владимир Лисин — $26 млрд.

Напомним, в 2020 году суд обязал «Норникель» выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. ЧП случилось в конце мая 2020 года, тогда один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», разрушился из-за проседания опор хранилища. Произошла разгерметизация, в результате из резервуара вылилось более 20 000 тонн нефтепродуктов. Но даже эта ситуация не привела к падению стоимости акций компании.

Старший директор, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов считает, что инвесторы проигнорировали решение суда потому, что деньги на компенсацию всей суммы ущерба зарезервированы в бюджете компании, и даже если решение не будет изменено, оно не должно отразиться на дивидендах.

Акции «Норильского никеля» выросли также потому, что корзина металлов торгуется по-прежнему на максимумах за пять лет: медь $8400 за тонну, никель $18 700 за тонну, палладий $2470 за унцию, а платина поднялась до уровня $1300 за унцию.

На рынок пришли «шальные» деньги в виде $10 трлн поддержки от центральных банков, и сначала это поддержало рынок акций, а к сентябрю начался рост цен на сырьевые товары, — говорит Худалов.

Эксперт уверен, что постепенно этот тренд доходит до всех металлов, которые инвесторы традиционно «не любят»: уже поднялись цены на серебро, растет платина, на очереди уран.

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