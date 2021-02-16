«Уральские пельмени» не получат 200 миллионов с Сергея Нетиевского

Артисты «Уральских пельменей» выиграли очередной спор со своим бывшим директором в Арбитражном суде Москвы. Но денег получат в разы меньше, чем требовали.

Судебные разбирательства между «Уральскими пельменями и Сергеем Нетиевским длятся с 2015 года. Процесс напоминает перетягивание каната, а успех сопутствует то одной, то другой стороне конфликта.

В этот раз рассматривался вопрос о законности использования товарного знака экс-руководителем шоу в телеэфирах. Ответчик и его юристы настаивали, что спорные программы создавались с 2012 по 2015 гг., до передачи артистам исключительных прав на товарный знак (2017 г.). Но суд счел их доводы неубедительными.

Компании Сергея Нетиевского придется выплатить «Уральским пельменям» компенсацию в 400 тыс. руб. Впрочем, артисты просили 200 млн руб. — по пять миллионов за каждое использование товарного знака в телеэфире.

Суд мог снизить размер компенсации даже еще больше. Закон не обязывает истца доказывать или обосновывать, почему он хочет компенсацию или в 10 тысяч рублей, или в 5 млн рублей. В свою очередь, Конституционный суд ранее разрешил судам снижать компенсацию за нарушение прав на товарный знак даже меньше минимального размера, установленного законом в 10 тысяч рублей, — пояснил итоговую сумму компенсации адвокат Андрей Саунин (цитата по e1.ru).

Арбитражный суд Москвы запретил Сергею Нетиевскому использовать товарный знак шоу.

Напомним, что артисты регулярно обмениваются судебными исками. В апреле 2020 г. Сергей Нетиевский подал два иска к ООО «Уральские пельмени продакшн» на общую сумму более 71 млн руб. Основания обоих исков в материалах суда не указаны. Однако известно, что один из исков суд вернул, поскольку Нетиевский не смог в полном объеме оплатить госпошлину. Как следует из опубликованного определения суда, Нетиевский уплатил госпошлину в размере около 10 тыс. руб., а на уплату остальных 88 тыс. руб. попросил рассрочку. Чтобы доказать сложное финансовое положение, артист предоставил справку из «Точка банка» об отсутствии средств на счете. Однако суд посчитал такие основания недостаточными.

Как писал DK.RU, конфликт между участниками шоу и экс-главой коллектива вспыхнул еще осенью 2015 г., когда Сергея Нетиевского сместили с должности директора. Он оспорил это, суд встал на его сторону. Впрочем, в 2016 г. шоумен сам оставил свою должность. Вторая серия судебных тяжб была посвящена товарному знаку.

В марте 2018 г. главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило в отношении Сергея Нетиевского уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Экс-директора «Уральских пельменей» заподозрили в получении выгоды с использованием своих полномочий. Сумма ущерба оценивалась в 173 млн руб., писал DK.RU.

Бывшие коллеги обвиняли Сергея Нетиевского в том, что в период с 2012 по 2015 гг. он создавал компании, от лица которых заключал договоры с телеканалом «СТС». При этом, по мнению участников творческого коллектива, большую часть вырученных денег утаивал.

В конце ноября 2018 г. г-н Нетиевский официально обвинил своих бывших коллег по шоу «Уральские пельмени» в краже в особо крупном размере. Он заявил, что артисты шоу «перешли границы из-за звездности и жажды денег».