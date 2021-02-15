Уральская птицефабрика закрыла производство из-за убыточности

Птицефабрика «Среднеуральская» прекратила в Свердловской области производство птицы, на площадке останется только переработка и изготовление готовых изделий.

Производство бройлера птицефабрика «Среднеуральская» (входит в агрохолдинг «Равис», принадлежащий бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову) закрывается из-за убыточности. Об этом изданию «КоммерсантЪ-Урал» сообщил Андрей Косилов.

Закрыли производство птицы, потому что в силу разных причин мы не можем осуществлять весь цикл на этой площадке. Убой и переработка птицы последние два года стала осуществляться на головной площадке – на «Рависе», резко выросли убытки и этот бизнес не позволяет нам зарабатывать те средства, которые нужны нам для содержания фабрики. Ежемесячно нужно было не только вырастить (птицу), но и привезти ее в Челябинск, произвести забой и увезти обратно, то есть по сути дела, потери выросли в разы, — сказал Андрей Косилов.

Добавим, что предприятие не может решить проблему утилизации отходов. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев предложили владельцу птицефабрики вынести производство за пределы города. В этом случае они готовы были оказать предприятию поддержку. В противном случае Андрею Косилову необходимо было в ближайшее время предоставить эффективный бизнес-план по совершенствованию производства, писал JustMedia.ru.

Андрей Косилов пояснил «Коммерсанту», что на очистные сооружения потратили почти 100 млн руб., они построены, но не введены в эксплуатацию.

Все стоки мы вынуждены были вывозить автомобилями, а это приводило к потерям и неэффективным затратам более 10 млн руб. в месяц. Если в первые три года, когда мы восстанавливали производство, мы работали с небольшой прибылью, то последние два года делается все чтобы нас лишить возможности работать прибыльно, — пояснил Андрей Косилов.

По его словам, на среднеуральской площадке осталось производство племенного яйца, переработка птицы и изготовление изделий из мяса птицы. Чтобы вернуть производство птицы, необходимо подключить фабрику к очистным сооружениям.

Как рассказывал DK.RU, главная претензия со стороны надзорных ведомств к птицефабрике — складирование помета птиц в не предназначенных для этого местах — например, на полях фермеров Нижнесергинского и Богдановичского районов. Из-за проблем со сливом и выбросами отходов птицефабрика в ноябре 2019 г. сообщала о закрытии двух убойных цехов и уведомила о сокращении 25% персонала (196 из 787 работников).

Птицефабрика «Среднеуральская» построена в 1973 г., это первое предприятие региона по производству мяса птицы. Летом 2015 г. свердловский арбитраж признал птицефабрику банкротом по иску Сбербанка, которому госпредприятие задолжало 238,4 млн руб., сообщал DK.RU. После этого она перешла под контроль челябинского агрохолдинга «Равис», который выкупил долги Среднеуральской птицефабрики перед Сбербанком (порядка 300 млн руб.), вложив в нее, по собственным оценкам, 1 млрд руб.