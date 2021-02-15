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«Все по любви». Уральский ресторатор больше не добивается банкротства Tesla

«Все по любви». Уральский ресторатор больше не добивается банкротства Tesla
Иллюстрация: DK.RU

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве сообщества автовладельцев Tesla в России и странах СНГ. Заявление подавала Татьяна Заводовская, владелица кафе «Мы есть».

#АВТО#СУДЫ#НОВОСТИ

Екатеринбургский ресторатор Татьяна Заводовская (супруга бизнесмена Игоря Заводовского, совладельца ТРЦ «Гринвич») подавала заявление о признании компании «Москоу Тесла Клаб» банкротом в прошлом году.

Как писал DK.RU, в 2017 г. она приобрела автомобиль, а затем столкнулась с неполадками ключей доступа. Продавец тогда пытался решить проблему, настроив доступ к авто через приложение в телефоне, а затем предлагал устранить неполадку в Германии, транспортировав туда машину за свой счет. Но покупательница решила расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с продавца сумму покупки и 50% штрафа по закону «О защите прав потребителей». Суды первой и апелляционной инстанции тогда встали на сторону Татьяны Заводовской, взыскав с «Москоу Тесла Клаб» почти 20 млн руб. А затем подала заявление о признании компании банкротом. Сама Татьяна Заводовская тогда сказала DK.RU, что по мировому соглашению с компанией Tesla она не комментирует эту ситуацию в СМИ.

Но затем судебное заседание было отложено «с целью предоставления возможности мирного урегулирования спора» и производство по делу прекращено. Как пояснила после этого изданию «КоммерсантЪ-Урал»Татьяна Заводовская, «все по любви, всех устроил исход событий».

По данным «РБК Компании», единственным учредителем и гендиректором ООО «Москоу Тесла Клаб» является Игорь Антаров, среднесписочная численность компании — два сотрудника. В 2018 г. выручка составила 38,59 млн руб., прибыль 4,39 млн руб.

Автор: Анна Хлебникова
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