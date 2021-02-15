В Екатеринбурге ждут главного по стройкам

В Екатеринбурге в конце недели ожидают приезд федерального вице-премьера Марата Хуснуллин. Среди главных тем визита – две болевые проблемы региона и застройщиков.

В пятницу, 19 февраля, в Екатеринбурге ждут замглавы федерального правительства Марата Хуснуллина, который курирует строительную отрасль. Ожидается, что он проведет несколько встреч и совещаний.

Одной из тем обсуждения, по данным источников Ura.ru, станет проект приаэродромных территорий вокруг аэропорта Кольцово, который поставил под удар несколько крупных проектов в регионе. Застройщики считают, что этот документ потенциально может заблокировать строительство около 8 млн кв. м жилья в Екатеринбурге.

Ранее правительство Свердловской области отклонило проект ПАТ Кольцово. Письмо с отрицательным заключением кабмина за подписью губернатора Евгения Куйвашева направлено на имя президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, писал DK.RU. Также мы подробно разбирали, как этот еще не утвержденный документ не дает десяткам людей , которые построили дома, зарегистрировать их без заключения Роспотребнадзора, а застройщикам — начать давно запланированные проекты.

Еще одним вопросом для обсуждения, по данным ЕАН, станет строительство ЕКАД. Свердловская область получает дополнительные 9 млрд руб. из федерального бюджета на дорожное строительство. Благодаря этим средствам в 2021-2023 гг. будет достроен третий пусковой комплекс, который замкнет объездную дорогу Екатеринбурга в кольцо. Кроме того, на эти средства будет реконструирован один из участков дороги. Согласно распоряжению Правительства РФ, в 2021 г. Свердловская область получит из федерального бюджета 2 млрд руб., в 2022 г. — 3,9 млрд руб., в 2023 году — 3,1 млрд руб., писал DK.RU.