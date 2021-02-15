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«Возникает усталость». Путин объяснил протестные акции раздражением людей от пандемии

«Возникает усталость». Путин объяснил протестные акции раздражением людей от пандемии
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

По мнению президента, январские протесты связаны не только с Алексеем Навальным, но и с падением уровня жизни людей. Эту проблему «не залить деньгами», считает он.

#ПРОТЕСТЫ#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Несанкционированные январские акции протеста в России были вызваны раздражением людей из-за ухудшения качества жизни в связи с пандемией коронавируса. Об этом сказал президент Владимир Путин на закрытой встрече с главредами российских СМИ, ее фрагменты которой показал телеканал «Россия 24». Россияне выходили протестовать «и не за этого фигуранта» — так президент называет оппозиционера Алексея Навального

Знаете, в чем дело? Фигуранта этого используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов, — сказал президент.

По его словам, когда человек начинает хуже жить, он начинает винить в этом начальство. «Такова доля начальства. Здесь уже ничего не поделаешь», — сказал президент. Но этим начинают пользоваться противоборствующие силы, и в других странах, и в России, считает президент. Но, как он утверждает, в России воспользоваться этим не получилось, но раздражение людей накапливается, много в том числе финансовых проблем. Но власть должна работать ритмично, а не заливать проблемы деньгами.

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Протесты в крупных российских городах прошли 23 и 31 января, 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге, 14 февраля прошел флешмоб «Любовь сильнее страха» — сторонники Навального предложили выйти во двор дома и зажечь там фонарики.

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Автор: Андрей Пермяков
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