Деньги люди ценят больше времени, и это неправильно. Вот как все изменить

Деньги можно посчитать и физически ощутить, а время — нет. Именно поэтому люди стремятся прежде всего заработать деньги, а не провести время с родными. Почему это не очень хорошо.

Автор блога A Life of Productivity Крис Бейли рассказал о новом исследовании и «долларах счастья».

Бихевиорист и профессор Гарвардской школы бизнеса Эшли Уилланс задалась вопросом о том, как время, деньги и счастье влияют друг на друга. О результатах исследования она рассказала в книге Time Smart, основная мысль в которой такова: у людей вызывает куда больше энтузиазма получение денег, чем увеличение количества доступного времени. И это объясняется тремя причинами:

деньги — это в широком смысле необходимость в нашем обществе;

преобладает мнение, что деньги и успех — это синонимы;

с точки зрения психологии деньги легче отслеживать, и мы скорее чувствуем удовлетворение, когда они у вас есть. $500 на банковском счете — это объективно и ощутимо. Лишние три часа в субботу? Не так много.

Именно поэтому люди с большей готовностью жертвуют временем, чем деньгами. Но за потерю времени приходится платить, поэтому его нужно ценить не меньше, чем деньги. Исследование Эшли показало, что даже люди, которые просто говорят, что время для них важнее, чувствуют себя более счастливыми, испытывают меньше стресса и больше удовлетворены своей социальной жизнью. Люди, которые ценят время больше денег, чаще бывают более творческими и продуктивными, ведь тратя время на построение новых отношений и восстановление сил. Это конкретные положительные результаты, которые приносит решение поставить время на первое место.

Эшли Уилланс предлагает несколько ценных стратегий, помогающих научиться ставить время выше денег:

Мне нравится, что многие из них ничего вам не будут стоить и поэтому развенчивают миф о том, что только богатые могут позволить себе ставить время на первое место. Эти стратегии делятся на две категории: те, что позволяют сохранить время, и те, что позволяют вернуть время.

Чтобы сохранить время, нужно расправиться с ловушками, в которые оно попадает. Представьте себе постоянные звуки уведомлений и то, как они мешают в моменты отдыха. Эта технологическая ловушка разбивает наше драгоценное время на тысячу разрозненных фрагментов, «конфетти времени».

Ловушки времени также возникают из-за простого эффекта срочности — феномена, который заставляет нас отдавать приоритет чему-то срочному, но не важному.

Чтобы сохранить время, попробуйте:

Специально планировать время, когда вы можете сосредоточиться на самой важной, но не обязательно самой срочной работе. В начале каждой недели выделяйте 30 минут, чтобы спланировать пару двухчасовых блоков для таких дел.

Концентрация внимания на небольших повседневных решениях. Более осознанный подход — одна из тактик, позволяющих сохранить время. Каждый раз, когда мы принимаем решение уйти с работы пораньше, выстроить границу между домом и работой или относиться к предстоящим выходным как к празднику, мы расставляем приоритеты между временем и деньгами.

Тактика «покупки времени» переосмысливает ценность, которую мы связываем со временем и счастьем. Поскольку деньги — это показатель, который мы все понимаем, Эшли разработала концепцию «долларов счастья»; она позволяет приписать конкретную ценность радости, возникающей, когда вы отдаете приоритет времени. Значения были рассчитаны с помощью опросов, в которых люди размышляли об уровне своего счастья, связанного с различными видами деятельности.

Например:

Люди, которые ценят время больше денег, счастливы так же, как те, кто зарабатывает на $4400 больше ежегодно (но при этом не ценят время столь же высоко).

Аутсорсинг самой неприятной задачи эквивалентен ежегодной прибавке в $10 тысяч.

Больше общения, чем обычно — это такая же прибавка к счастью, как если бы мы зарабатывали на $20-30 тысяч больше каждый год.

Эшли говорит, что приоритет времени над деньгами — это вопрос осознанности, ориентация на время может сделать нас счастливее и повысить общее качество жизни, но нужно сознательно принять решение идти по этому пути.

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