Центробанк поставил точку в снижении ставок. Вот как это повлияет на кредиты и вклады

«Возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет происходить постепенно» — пообещала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Период снижения ставок по депозитам и кредитам, похоже, завершен.

12 февраля Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% — это уже четвертое заседание, по итогам которого она остается неизменной после того как за полтора года ставка снизилась с 7,75%. Но важнее тот факт, что на последующей пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что в ЦБ считают «потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным». Мягкая денежно-кредитная политика вместе с антикризисными мерами правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса, но ее дальнейшее смягчение могло бы привести к увеличению проинфляционных рисков.

При этом в среднем в течение 2021 г. денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики. В базовом сценарии возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет происходить постепенно, — заявила Набиуллина.

Такому решению ЦБ способствовали несколько факторов: более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики, повышение инфляции выше целевого уровня, до 5,2%, во многом за счет ослабления курса рубля и роста цен на мировых товарных рынках. Регулятор ожидает, что дальнейшее восстановление спроса в экономике будет устойчивым, его поддержат расширение кредитования в условиях мягкой денежно-кредитной политики, массовая вакцинация и улучшение настроений населения и бизнеса. Прогноз роста ВВП на 2021 г. — 3–4%, при этом экономика может достичь допандемического уровня уже к концу этого года. Кроме того, Эльвира Набиуллина не стала говорить о дальнейшем снижении ставки: в базовом сценарии будет происходить постепенное возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике.

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Ставки по депозитам ближайшие месяцы останутся на таком же уровне, а затем могут немного вырасти, в зависимости от динамики выхода из кризиса и спроса на новые кредиты, сказала РБК старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody’s Ольга Ульянова. Ставки по потребкредитам также вряд ли изменятся быстро.