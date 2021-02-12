«Унаследовал долги». Сын Валерия Заводова ответит за банкротство «Уралтрансбанка»

Ранее суд арестовал все имущество, которое должно было перейти по наследству Кириллу Заводова. Конкурсный управляющий настаивает, что наследник должен ответить по долгам финансовой организации.

Арбитражный суд Свердловской области постановил привлечь к субсидиарной ответственности сына умершего совладельца «Уралтрансбанка» Валерия Заводова – Кирилла Заводова. Суд настаивает, что как наследник должен ответить за долги финансовой организации перед кредиторами, говорится в материалах дела.

Конкурсный управляющий, представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщил, что «Уралтрансбанк» намеренно выдавал невозвратные займы компаниям, которые в итоге оказались подконтрольным председателю кредитного учреждения Валерию Заводову.

Например, банк выдал невозвратные кредиты таким компаниям, как «ТД «Неруд-инвест», «Строительный камень», «Лобвинский лесозавод», «СИП «Надежда», при этом сотрудница банка имела доли в четырех компаниях, которые получили кредиты.

Также конкурсный управляющий ссылался на материалы уголовного дела, в которых сказано, что сотрудники банка и руководители фирм-должников на допросах подтверждали, что организации, получавшие невозвратные кредиты, принадлежат самому Валерию Заводову.

В итоге действия председателя правления банка привели к существенному ухудшению финансового состояния «Уралтрансбанка» и к дальнейшему банкротству кредитного учреждения. На этом основании, по мнению АСВ, к субсидиарной ответственности должны быть привлечены наследники Валерия Заводова.

Суд настаивает, что Кирилл Заводов должен ответить по долгам финансовой организации в пределах стоимости перешедшего к нему по наследству имущества.

Точная сумма требований кредиторов не сообщается, однако ранее суд наложил арест на имущество Валерия Заводова, а также бывших членов правления банка – Андрея Спицына и Елену Козловскую в рамках вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности на 2,3 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество, которое по наследству должно было перейти Кириллу Заводову. Речь шла о четырех квартирах в Екатеринбурге, доли в квартире в Красноуфимске, помещениях в нескольких нежилых зданиях, земельных участках в Красноуфимском и Белоярском районах, а также автомобиле Mercedes-Benz E420.

Как рассказывал DK.RU, экс-владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне в октябре 2019 г. За год до этого банк, который он возглавлял, лишили лицензии и признали банкротом. После инвентаризации имущества, которую провело Агентство по страхованию вкладов, ведущее процедуру банкротства, в банке обнаружилась дыра размером в несколько млрд руб.