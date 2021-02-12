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«Унаследовал долги». Сын Валерия Заводова ответит за банкротство «Уралтрансбанка»

«Унаследовал долги». Сын Валерия Заводова ответит за банкротство «Уралтрансбанка»
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Ранее суд арестовал все имущество, которое должно было перейти по наследству Кириллу Заводова. Конкурсный управляющий настаивает, что наследник должен ответить по долгам финансовой организации.

#БАНКРОТЫ#БАНКИ#НОВОСТИ

Арбитражный суд Свердловской области постановил привлечь к субсидиарной ответственности сына умершего совладельца «Уралтрансбанка» Валерия ЗаводоваКирилла Заводова. Суд настаивает, что как наследник должен ответить за долги финансовой организации перед кредиторами, говорится в материалах дела. 

Конкурсный управляющий, представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сообщил, что «Уралтрансбанк» намеренно выдавал невозвратные займы компаниям, которые в итоге оказались подконтрольным председателю кредитного учреждения Валерию Заводову.

Например, банк выдал невозвратные кредиты таким компаниям, как «ТД «Неруд-инвест», «Строительный камень», «Лобвинский лесозавод», «СИП «Надежда», при этом сотрудница банка имела доли в четырех компаниях, которые получили кредиты.

Также конкурсный управляющий ссылался на материалы уголовного дела, в которых сказано, что сотрудники банка и руководители фирм-должников на допросах подтверждали, что организации, получавшие невозвратные кредиты, принадлежат самому Валерию Заводову.

В итоге действия председателя правления банка привели к существенному ухудшению финансового состояния «Уралтрансбанка» и к дальнейшему банкротству кредитного учреждения. На этом основании, по мнению АСВ, к субсидиарной ответственности должны быть привлечены наследники Валерия Заводова. 

Суд настаивает, что Кирилл Заводов должен ответить по долгам финансовой организации в пределах стоимости перешедшего к нему по наследству имущества.

Точная сумма требований кредиторов не сообщается, однако ранее суд наложил арест на имущество Валерия Заводова, а также бывших членов правления банка – Андрея Спицына и Елену Козловскую в рамках вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности на 2,3 млрд руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество, которое по наследству должно было перейти Кириллу Заводову. Речь шла о четырех квартирах в Екатеринбурге, доли в квартире в Красноуфимске, помещениях в нескольких нежилых зданиях, земельных участках в Красноуфимском и Белоярском районах, а также автомобиле Mercedes-Benz E420.

Как рассказывал DK.RU, экс-владелец обанкротившегося Уралтрансбанка Валерий Заводов умер в Лондоне в октябре 2019 г. За год до этого банк, который он возглавлял, лишили лицензии и признали банкротом. После инвентаризации имущества, которую провело Агентство по страхованию вкладов, ведущее процедуру банкротства, в банке обнаружилась дыра размером в несколько млрд руб.

Автор: Екатерина Тарханова
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