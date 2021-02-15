Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.02
73,93
89,60
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов

На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов
Иллюстрация: Производственная группа LIGA

В Екатеринбурге открылся новый завод по производству аппаратов для борьбы с COVID-19. Бесконтактными дезинфекторами, изготовленными на заводе LIGA, уже обеспечено 90% школ и детсадов города.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Презентация нового предприятия, выпускающего бесконтактные дезинфекторы, состоялась в феврале. Несмотря на то, что официальное открытие прошло сравнительно недавно, продажи «умных» дезинфекторов от производственной группы LIGA идут полным ходом уже почти год.

Руководители предприятия быстро сориентировались на стремительно меняющемся из-за ковида рынке и предложили ему свою разработку.

На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов 1«Отдельное производство бесконтактных дезинфекторов у нас появилось в начале апреля 2020 года. Тогда только-только объявили локдаун. На предприятии было занято порядка 40 человек. Мы выпускали 2 000 дезинфекторов в месяц. Спрос на оборудование для предотвращения эпидемий рос каждый день, производственных мощностей не хватало. Было принято построить завод», — рассказывает Алексей Лежнин, генеральный директор производственной группы LIGA.

Разработка пришлась кстати: бесконтактный дезинфектор тут же начали закупать школы, детские сады, детские лагеря, энергетические компании, представители банковского сектора.  В общей сложности к текущему моменту завод реализовал порядка 10 000 единиц дезинфицирующего оборудования.

Наш бесконтактный дезинфектор обладает расширенным функционалом. В него, к примеру, встраивается датчик температуры. По желанию заказчика, в установку можно интегрировать мультимедийный экран. Также есть рециркулятор воздуха, который обеззараживает площадь от 10 м2 до 150 м2. Все зависит от комплектации, которую выбирает заказчик,  продолжает Алексей Лежнин.

На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов 2

Для контроля за работой дезинфектора команда LIGA разработала специальное мобильное приложение. С его помощью можно отслеживать уровень антисептика в устройстве и состояние рециркуляторных ламп, управлять оборудованием дистанционно. Как только антисептик заканчивается или перегорает лампа, клиенту приходит уведомление. Заменить комплектующие могут также эксперты производственной группы LIGA.

Есть у завода и еще одна «умная» разработка — бесконтактный дезинфектор с функцией измерения температуры, который интегрируется в СКУД компании. Устройство пропускает (или не пропускает) человека на рабочее место в зависимости от его температуры. Данные с устройства передаются на центральный сервер.

На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов 3

Это очень удобное устройство. Условному охраннику теперь не надо стоять на входе с электронным термометром и измерять температуру сотрудников. Все это быстро делает наш аппарат, — рассказывает генеральный директор производственной группы LIGA.

В планах компании — закрепиться на зарубежном рынке. Уже сейчас завод начал первые поставки «умных» дезинфекторов в Чехию и Италию. В начале года туда отправилась пробная партия в 200 единиц. Зарубежные коллеги уже успели оценить не только технические характеристики и стабильность работы уральского дезинфектора, но и его внешние данные.

На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов 4

Еще одна задача LIGA на ближайшее время — расширение производственных и складских площадей. Это необходимо, чтобы обеспечить более масштабные зарубежные поставки и покрыть потребности в дезинфицирующем оборудовании крупных российских компаний.

На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов 5

Справка

 
Производственная группа LIGA основана в 2013 году в Екатеринбурге.
Компания производит:
Аппараты для предотвращения эпидемии — бесконтактные дезинфекторы, бесконтактные термометры, камеры дезинфекции, рециркуляторы.
Мультимедийные решения — информационные киоски, видеостены, сенсорные столы, интерактивные панели, программное обеспечение.
Рекламные конструкции — вывески, согласование наружной рекламы, крышные установки, стелы, навигация, наружное и внутреннее оформление.
Динамические конструкции — поворотные сцены, динамические подиумы.
Производственная группа LIGA также работает как интеграционный вендор, предоставляющий законченные комплексные решения: начиная от бытовых дисплеев, заканчивая профессиональным уличным оборудованием. Инженеры компании обеспечивают сервисные функции: монтаж, наладку и техническую поддержку.
 

 

Автор: Андрей Каяк
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ашана» не будет. Стали известны якорные арендаторы ТРЦ «Veer Mall», который строит УГМК«Ашана» не будет. Стали известны якорные арендаторы ТРЦ «Veer Mall», который строит УГМК
  • «Унаследовал долги». Сын Валерия Заводова ответит за банкротство «Уралтрансбанка»«Унаследовал долги». Сын Валерия Заводова ответит за банкротство «Уралтрансбанка»
  • Деньги люди ценят больше времени, и это неправильно. Вот как все изменитьДеньги люди ценят больше времени, и это неправильно. Вот как все изменить
  • В Екатеринбурге построят огромный губернаторский лицей и высотную школуВ Екатеринбурге построят огромный губернаторский лицей и высотную школу
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.