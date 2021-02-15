На Урале открылся завод по производству «умных» бесконтактных дезинфекторов

В Екатеринбурге открылся новый завод по производству аппаратов для борьбы с COVID-19. Бесконтактными дезинфекторами, изготовленными на заводе LIGA, уже обеспечено 90% школ и детсадов города.

Презентация нового предприятия, выпускающего бесконтактные дезинфекторы, состоялась в феврале. Несмотря на то, что официальное открытие прошло сравнительно недавно, продажи «умных» дезинфекторов от производственной группы LIGA идут полным ходом уже почти год.

Руководители предприятия быстро сориентировались на стремительно меняющемся из-за ковида рынке и предложили ему свою разработку.

«Отдельное производство бесконтактных дезинфекторов у нас появилось в начале апреля 2020 года. Тогда только-только объявили локдаун. На предприятии было занято порядка 40 человек. Мы выпускали 2 000 дезинфекторов в месяц. Спрос на оборудование для предотвращения эпидемий рос каждый день, производственных мощностей не хватало. Было принято построить завод», — рассказывает Алексей Лежнин, генеральный директор производственной группы LIGA.

Разработка пришлась кстати: бесконтактный дезинфектор тут же начали закупать школы, детские сады, детские лагеря, энергетические компании, представители банковского сектора. В общей сложности к текущему моменту завод реализовал порядка 10 000 единиц дезинфицирующего оборудования.

Наш бесконтактный дезинфектор обладает расширенным функционалом. В него, к примеру, встраивается датчик температуры. По желанию заказчика, в установку можно интегрировать мультимедийный экран. Также есть рециркулятор воздуха, который обеззараживает площадь от 10 м2 до 150 м2. Все зависит от комплектации, которую выбирает заказчик, — продолжает Алексей Лежнин.

Для контроля за работой дезинфектора команда LIGA разработала специальное мобильное приложение. С его помощью можно отслеживать уровень антисептика в устройстве и состояние рециркуляторных ламп, управлять оборудованием дистанционно. Как только антисептик заканчивается или перегорает лампа, клиенту приходит уведомление. Заменить комплектующие могут также эксперты производственной группы LIGA.

Есть у завода и еще одна «умная» разработка — бесконтактный дезинфектор с функцией измерения температуры, который интегрируется в СКУД компании. Устройство пропускает (или не пропускает) человека на рабочее место в зависимости от его температуры. Данные с устройства передаются на центральный сервер.

Это очень удобное устройство. Условному охраннику теперь не надо стоять на входе с электронным термометром и измерять температуру сотрудников. Все это быстро делает наш аппарат, — рассказывает генеральный директор производственной группы LIGA.

В планах компании — закрепиться на зарубежном рынке. Уже сейчас завод начал первые поставки «умных» дезинфекторов в Чехию и Италию. В начале года туда отправилась пробная партия в 200 единиц. Зарубежные коллеги уже успели оценить не только технические характеристики и стабильность работы уральского дезинфектора, но и его внешние данные.

Еще одна задача LIGA на ближайшее время — расширение производственных и складских площадей. Это необходимо, чтобы обеспечить более масштабные зарубежные поставки и покрыть потребности в дезинфицирующем оборудовании крупных российских компаний.