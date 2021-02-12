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В Екатеринбурге построят огромный губернаторский лицей и высотную школу

В Екатеринбурге построят огромный губернаторский лицей и высотную школу
Иллюстрация: «Форум-групп»

Современные школы становятся вместительнее и превращаются в образовательные кластеры. На базе одного из новых учебных заведений появится даже Центр художественной и эстетической гимнастики.

#СТРОЙКА#БУДУЩЕЕ ГОРОДА#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и первый заместитель генерального директора «Форум-групп» Сергей Мямин обсудили концепцию строительства «Губернаторского лицея», который построят в микрорайоне Солнечный к 2023 г.

В Екатеринбурге построят огромный губернаторский лицей и высотную школу 1

Предполагается, что в состав кластера, который разместится в районе улицы Лучистой, кроме школы на 1200 мест, войдут Центр художественной и эстетической гимнастики и инновационный детский сад. По словам Сергея Мямина, детский сад, который предполагается построить в Солнечном, будет рассчитан на 300 мест:

Здесь планируется создать 12 групп для детей разных возрастов. По замыслу, помещения будут максимально открытыми, трансформируемыми и многофункциональными. Одними из главных принципов станут экологичность пространств и их ориентированность на индивидуальные особенности детей. Когда на старте мы придумывали идею социально-образовательного кластера, в рамках которого будет реализован проект губернаторского лицея, подразумевалось, что это должно быть комплексное пространство, которое не должно замыкаться на базовую программу образования. Это превратилось в школу, медиацентр, Кванториум, хорошие спортобъекты. И построенный на таких же принципах новый современный детский сад, — сказал он.

Как рассказывал DK.RU, в новом лицее также расположится 12-метровый скалодром, соляная комната, центр искусств и ремесел, летняя терраса.

В Екатеринбурге построят огромный губернаторский лицей и высотную школу 2

Еще одна глобальная стройка ждет Академический район, где возведут пятиэтажную школу. Она, как и образовательное учреждение в Солнечном, сможет вместить 1200 учеников. Возведением объекта будет заниматься «Атомстройкомплекс». Финансирование проекта будет идти из регионального и федерального бюджетов. Директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина рассказала:

Впервые в городе будет спроектировано и построено пятиэтажное здание общеобразовательного учреждения . Располагать учебные классы начальной школы мы можем только на первых двух этажах, тогда как раньше мы могли использовать для этого и уровень третьего этажа. Соответственно, все общешкольные помещения также должны быть доступны и для учеников начальных классов в том числе. Поэтому их размещение должно быть предусмотрено проектом на первом и втором этажах.

В Екатеринбурге построят огромный губернаторский лицей и высотную школу 3

Проект новой школы должен пройти экспертизу, затем объявят тендер на определение подрядчика для строительства.

Ранее DK.RU рассказывал, что к 2022 г. в Екатеринбурге построят вторую «путинскую» школу. Образовательный центр объединит под одной крышей детский сад, бассейн и школу. Здание комплекса будет разноэтажным, его общая площадь составит 25 тыс. кв. м. Расположится школа на 825 мест между Широкой речкой и Академическим районом в границах улицы Евгения Савкова, реки Патрушихи, улиц Верхнеуфалейской и Ландау. На ее строительство выделят 1,5 млрд руб.

Как сообщал JustMedia, по указу региональных властей в Свердловской области необходимо обустроить более 112 тысяч дополнительных мест в школах.

Автор: Екатерина Тарханова
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