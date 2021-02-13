Сеть «Мегамарт» открывает новый гипермаркет в центре Екатеринбурга

Место закрывшегося осенью прошлого года гипермаркета «Карусель» в «Алатыре» займет «Мегамарт». Резидентом ТЦ должен был стать Spar, однако стороны расторгли соглашение.

Торговая сеть «Мегамарт» (входит в ГК «Дикси») анонсировала открытие нового гипермаркета в Екатеринбурге. Он расположится в ТЦ «Алатырь» и начнет работу 1 апреля. На площадке уже ведутся строительные работы, сообщает портал Е1. Не исключено, что запуск произойдет и раньше — в техническом режиме.

«Мегамарт» займет цокольный этаж «Алатыря», где ранее размещался гипермаркет «Карусель» (закрылся осенью 2020 г.), и полностью займет его площади. Известно, что торговый центр выбирал между Spar и «Перекрестком», однако управляющая компания сделала выбор в пользу местной сети.

На рынке Урала осталась фактически только одна крупная регионально-федеральная сеть — «Мегамарт» в виде гипермаркетов и супермаркетов. Еще один мощный игрок — «Монетка», но уже в формате дискаунтеров. Я думаю, что предпочтение отдано нам, потому что мы всегда точно знаем, что нужно покупателям, — отметила Светлана Садовская, исполнительный директор ГК «Дикси» на Урале.

Минувшей осенью «Алатырь» и Spar подписали предварительное соглашение о сотрудничестве, однако сейчас стало известно, что его расторгли в декабре. О причинах не сообщается.

В 2019 г. челябинская компания «Молл», развивающая франшизу Spar, заявила о планах по открытию в Екатеринбурге восьми торговых точек. На текущий момент запущены две — один магазин расположен в Victory mall на Уралмаше. Второй, в премиум-формате Spar Gourmet, работает в торговой галерее на Радищева, напротив клубного дома «Тихвин». Третья точка разместится тоже на Уралмаше — на площадке ТРЦ «Veer Mall», который готовят к открытию в середине апреля. Это будет первый в Екатеринбурге гипермаркет от торговой сети из Амстердама.

Между тем все большее распространение в регионе получают дискаунтеры, в том числе жесткие, ориентированные на товары с низкой стоимостью. Так, осенью свои планы по развитию обозначили сети «Доброцен» и «Светофор», сообщал DK.RU.

Курс на жесткие-дискаунтеры — один из пяти ключевых трендов на российском рынке ритейла в 2021 г., которые определил независимый эксперт по инновациям в ритейле Борис Агатов, сооснователь New retail и Project Line. Подробнее об этом читайте в его колонке на DK.RU.