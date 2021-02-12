Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.02
73,75
89,43
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Хочешь мира — готовься к войне». Лавров заявил о готовности к разрыву с Евросоюзом

«Хочешь мира — готовься к войне». Лавров заявил о готовности к разрыву с Евросоюзом
Иллюстрация: МИД России

«Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому». Глава российского МИДа заявил, что на разрыв пойдут в случае ввода санкций, чувствительных для экономики.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения чувствительных для отечественной экономики санкций. Об этом министр сообщил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» 12 февраля. Отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева: «Мы идем к разрыву с Евросоюзом?», Сергей Лавров сказал:

Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне. (цитата по сайту МИДа).

С 4 по 6 февраля в Москву с визитом приезжал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, и во время его встречи с Лавровым МИД объявил о высылке трех европейских дипломатов по обвинению в участии в уличных акциях в Москве и Петербурге, не предупредив Борреля. По данным Reuters, после этого в Европе усилилось стремление наказать Россию.
 
Боррель спрашивал Лаврова в том числе про задержание и арест политика Алексея Навального и возможное применение на территории России запрещенного химического оружия. Лавров в разговоре с ним назвал Евросоюз ненадежным партнером. Визит Борреля в Россию многие европейские эксперты и политики сочли катастрофическим провалом.  

 

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В медицине коллапс?» Свердловский омбудсмен поставила диагноз здравоохранению региона«В медицине коллапс?» Свердловский омбудсмен поставила диагноз здравоохранению региона
  • В Свердловской области выставили на продажу металлургический заводВ Свердловской области выставили на продажу металлургический завод
  • Ваш мозг просит это каждый день. 5 вещей, без которых нет ни памяти, ни сосредоточенностиВаш мозг просит это каждый день. 5 вещей, без которых нет ни памяти, ни сосредоточенности
  • Конкуренция обостряется. На рынок доставки продуктов в Екатеринбурге заходит новый игрокКонкуренция обостряется. На рынок доставки продуктов в Екатеринбурге заходит новый игрок
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.