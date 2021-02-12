«Хочешь мира — готовься к войне». Лавров заявил о готовности к разрыву с Евросоюзом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом в случае введения чувствительных для отечественной экономики санкций. Об этом министр сообщил в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» 12 февраля. Отвечая на вопрос ведущего Владимира Соловьева: «Мы идем к разрыву с Евросоюзом?», Сергей Лавров сказал:

Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне. (цитата по сайту МИДа).

С 4 по 6 февраля в Москву с визитом приезжал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, и во время его встречи с Лавровым МИД объявил о высылке трех европейских дипломатов по обвинению в участии в уличных акциях в Москве и Петербурге, не предупредив Борреля. По данным Reuters, после этого в Европе усилилось стремление наказать Россию.