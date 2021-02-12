Выращивают герефордов и органик-фуд. Старейшую экоферму на Урале выставили на продажу

История экофермы «Гармония» началась больше 10 лет назад в Белоярском районе Свердловской области. Предприниматель Жаудат Зарипов был первым, кто стал выращивать органик-фуд на Урале.

Экоферму «Гармония», которая расположена в Белоярском районе Свердловской области и выращивает экологически чистые сельскохозяйственные культуры, а также занимается животноводством, выставили на продажу.

Ферма расположена на 44-м км Каменск-Уральского тракта (Белоярский р-н, Свердловская область). В собственности 34 Га земель сельскохозяйственного назначения + 6 Га в аренде:

На участок подведено электричество + генератор на случай отключения. Построено отапливаемое круглогодичное здание вегетария (382 кв.м.) с бытовыми помещениями (266 кв.м.). Под вегетарием имеется теплое помещение для несушек. Помещение отапливается всеядным котлом. Есть техника для обработки грунта и техника для заготовки сенажа. Имеется сертифицированная бойня, скважина, летние теплицы, — сказано в объявлении о продаже.

Готовый бизнес продают за 37,5 млн руб. Среди направлений экофермы: животноводство (говядина, курица, кролик, индейка), а также растениеводство (помидоры, огурцы, редис, зелень, картофель, морковь, свекла и т.д.).

Владельцем экофермы является бизнесмен Жаудат Зарипов, который 20 лет занимается коммерческой недвижимостью и управляет торговым комплексом «Премиум». DK.RU подробно рассказывал, как предприниматель первым начал производить на Урале органик-фуд больше 10 лет назад:

У нас как раз был участок в 30 га в Белоярском районе, планировали строить там коттеджный поселок. Хотели дифференцировать бизнес — добавить к коммерческой недвижимости жилую. Но шел 2008 год, разгар кризиса. Вокруг множество пустых коттеджных поселков, какой смысл строить еще один, продать который нереально? А участок наш будто специально предназначен под экоферму: большая красивая поляна в окружении леса. Все сошлось к тому, что надо не коттеджи строить, а ферму, — рассказывал Жаудат Зарипов.

Бизнесмен рассказывал, что сразу решил заниматься органическим земледелием, но организовать такую ферму было непросто:

Все время мы отрабатывали технологии органического земледелия. При этом удобрения не используем, землю не пашем, а значит улучшаем ее. Начали с двух культур — томатов и огурцов, потом стали сажать картошку и морковь, а сейчас у нас растет все, что только можно вырастить в открытом и закрытом грунте.

Жаудат Зарипов также был первым, кто стал выращивать герефордов (британская мясная порода крупного рогатого скота) в Свердловской области. Постепенно к герефордам добавились птица, кролики, козы, вьетнамские поросята.

В первый год в создание экофермы было вложено 20 млн руб., затем ежегодно по 9-10 млн инвестиций, писал DK.RU.