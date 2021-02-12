Во Владикавказе взрыв полностью разрушил торговый центр
Трехэтажное здание оказалось полностью разрушено из-за взрыва газа. Он произошел рано утром и только благодаря этому в результате никто не пострадал.
В столице Республики Северная Осетия – Алания, городе Владикавказ, взрыв газа полностью разрушил трехэтажный торговый центр, в котором располагался супермаркет «Магнит», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Взрыв произошел в 7.28 утра, когда магазин еще не работал, внутри был только охранник, который выжил при обрушении и сказал, что чувствует себя нормально.
Причиной взрыва могла стать неисправность газового оборудования: в результате утечки из него газо-воздушная смесь сдетонировала, сказал собеседник агентства.
Глава регионального Минздрава Тамерлан Гогичаев заявил, что в результате взрыва никто не пострадал.