«Вышли не за Навального, а против бедности». Главное заблуждение власти и оппозиции

Сторонников и противников протестных акций примерно равное количество. При этом и те, и другие считают, что люди вышли на улицы из-за ухудшения условий жизни. И что сами собой протесты на рассосутся.

Фонд «Социум» представил результаты опроса жителей Свердловской области об их отношении к прошедшим в январе 2021 г. акциям протеста. Исследование проводилось с 4 по 7 февраля, в нем приняли участие 600 респондентов.

Отношение к протестам поделило респондентов на три группы. Первая группа (26%) — политически пассивные жители региона, которые обеспокоены выживанием, либо те, кто преуспевает, но равнодушен к политике вообще и к протестам в частности. Вторая группа (38%) — консервативные граждане, противники протестов. Третья (36%) — интересующиеся социальными и политическими проблемами граждане, поддерживающие протесты.

Наличие обозначенного раскола на почти равные по численности группы с противоречащими интересами — очевидное свидетельство отставания политической системы, молчаливо предполагающей наличие подавляющего консервативного большинства, от сформировавшихся общественных запросов. Либо на эти запросы будет найден политический ответ (например, расширение реального политического представительства протестных групп и слоев), либо будут использоваться преимущественно неполитические методы (полицейское подавление протестов, недопуск до выборов и устранение неугодных политиков и тому подобное). Во втором случае интересы больших и растущих групп никуда не денутся, но их политическое выражение за неимением легальных будет приобретать более радикальные и не обязательно законные формы. То есть протесты продолжатся, а число их сторонников будет расти, — отмечают в «Социуму» (здесь и далее — цитаты по Znak.com).

Что касается возрастных категорий, среди людей старше 55 лет почти треть положительно относятся к протестам. А в группе молодых людей 40% к ним равнодушны.

74% опрошенных считают, что люди вышли на акции, чтобы «выразить недовольство низким уровнем жизни, ростом цен, нерешенными проблемами» (так считают и сторонники, и противники протестов). 65% главной причиной назвали «выражение протеста против коррупции». 60% — выражение недоверия к действующей политической власти. 57% — защита свободы, прав человека и честных выборов.

Читайте на DK.RU: «Планы правительства на 2021 г. относительно состояния российской экономики весьма оптимистичны. Но над позитивными прогнозами нависло несколько угроз, которые не берут в расчет. А зря»

Арест оппозиционного политика Алексея Навального в качестве причины для акций протеста назвали только 42% респондентов. Столько же людей полагает, что одной из причин стало желание протестующих «развлечься и похулиганить». 36% считают, что участники акций выходят на них за деньги.

Вопреки широко обсуждаемым тезисам публицистов и политологов, позиции отдельных активистов протестующие, по мнению большинства наших сограждан, вовсе не «вышли за Навального». Ответ «чтобы выразить возмущение арестами оппозиционных политиков» оказался лишь на шестом месте по частоте упоминания, а как основная причина выхода он на последнем месте, его выбирает всего 1% опрошенных! Если судить о мотивах протестов по лозунгам и «кричалкам» самих протестующих, освобождение политических оппонентов власти было как минимум одним из важных поводов и триггеров протеста. Но масса пассивных сторонников протеста видит причины выхода активистов на улицы в другом, это протест против ухудшения жизни, коррупции и выражение недоверия политической власти, — отмечают авторы исследования.

66% опрошенных считают, что протесты не заглохнут. 62% полагают, что власть должна начать переговоры с протестующими для поиска компромиссов. 12% респондентов выступают за разгон акций и арест протестующих.

Читайте на DK.RU: «Впервые в нашей стране опасно высказываться. Потому что все, что ты сказал, если ты не за Навального или не за Путина, вызывает реакцию: «В смысле?»