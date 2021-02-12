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В центре Екатеринбурга выставили на продажу старинную пивоварню

В центре Екатеринбурга выставили на продажу старинную пивоварню
Иллюстрация: n1.ru

МУГИСО не в первый раз по частям пытается продать здания комплекса медопивоваренного завода. Ранее объект занимал завод безалкогольных напитков «Тонус».

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Фонд имущества Свердловской области выставил на торги часть «Комплекса медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» по адресу Розы Люксембург, 62.

Двухэтажное здание было построено в 1918 г., а позже перестраивалось в советские времена. Объект площадью 3,3 тыс. кв. м. оценили в 28 млн руб., при этом два года назад за него просили 46 млн руб. Заявки на аукцион принимают до 26 февраля, шаг аукциона — 1,4 млн руб.

В центре Екатеринбурга выставили на продажу старинную пивоварню 1

Ранее на Розы Люксембург, 62 довольно успешно работал завод безалкогольных напитков «Тонус», который производил минеральную воду, соки и сокосодержащие напитки. Однако предприятие оказалось в плачевной ситуации из-за того, что в кризисные годы начало строительство сразу двух зданий — завода в поселке Обухово и административно-бытового корпуса с распределительным пунктом в Екатеринбурге на ул. Розы Люксембург, писал DK.RU. В итоге в 2012 г. на заводе ввели наблюдение. 

Как рассказывал DK.RU ранее на продажу также выставляли часть здания заводоуправления. Начальная цена, которую назначили за объект культурного наследия площадью 500 кв. м., составляла 8,96 млн руб. Однако покупателей на объект не нашлось.

Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина должны были отреставрировать еще в 2017 г. к ЧМ-2018. Физический износ нежилых помещение тогда оценивался в 41–60%. Однако этого так и не случилось.

Добавим, что, по данным Областного управления государственной охраны объектов, в 1856 г. на месте пивоваренного завода была усадьба купца Тарасова. В 1877 г. усадьбу купил екатеринбургский купец К.Я. Гребеньков, который построил на отведенной территории пивоваренный завод. В дальнейшем корпуса неоднократно перестраивались. 

Автор: Екатерина Тарханова
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