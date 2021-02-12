TikTok вслед за Reddit решил изменить мир. В соцсети призывают: «ешьте богатых»

Новый флешмоб, призывающий отписаться от знаменитостей в соцсетях, набирает популярность. Блогеры объясняют: звездам пора понять, как сильно они зависят от простых людей.

В набравшей в последнее время популярность соцсети TikTok новый тренд. Блогеры предлагают людям отписываться от знаменитостей, чтобы те «почувствовали себя простыми людьми».

Тренд уже получил свое название: Eat the rich, «Ешьте богатых». Пользователей призывают отписаться от Кайли и Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Джеймса Чарльза, Арианы Гранде, Бейонсе, Джеффри Стара и даже самого официального аккаунта TikTok.

Призыв родился после того, как пользователи Reddit устроили «войну» с Уолл-стрит и изменили правила фондового рынка. Вслед за ними и пользователи TikTok решили доказать, что влияют на знаменитостей не меньше, чем сами знаменитости на общество.

Я побывала в кроличьей норе, видела, как это получилось с биржей и акциями, и я знаю, что богатые в панике, — заявила тиктокер Джина Болонья, положившая начало Eat the rich.

Болонья говорит, что людям пора отписаться от знаменитостей как в TikTok, так и в других соцсетях, ведь те получают огромные деньги именно благодаря огромному числу подписчиков.

«Я знаю, что вы можете любить их, но давайте заставим их почувствовать, что мы такие же важные, как и они. Отпишитесь от них. Перестаньте смотреть их контент, даже если это всего на несколько месяцев».

Призыв нашел отклик, так, от Кайли и Кендалл Дженнер уже отписалось несколько тысяч человек. Тренд набирает обороты и вполне может перерасти в масштабное движение. Пока на аудитории звезд, у которых более 200 миллионов подписчиков в Instagram, флешмоб никак не сказался.

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