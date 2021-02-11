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В свердловском Центре развития туризма меняется руководство

В свердловском Центре развития туризма меняется руководство
Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области

Руководитель Центра Эльмира Туканова подала заявление об увольнении губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Глава региона принял отставку.

#ОТСТАВКИ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Эльмира Туканова возглавляла центр развития туризма более 10 лет: она пришла на эту должность в 2013 году. 

Удовлетворив прошение Эльмиры Тукановой об отставке, губернатор вручил ей знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени поблагодарил ее за работу, способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, Центр развития туризма Свердловской области учрежден региональным министерством инвестиций и развития (МИР) с целью продвигать регион на российском и международных рынках, популяризировать творчество народных мастеров, улучшать туристическую инфраструктуру региона.

Напомним, в 2020 году Центра развития туризма подвергся критике игроков рагионального туристического рынка. Как сообщал DK.RU, директор турфирмы «Бон-Вояж» Ирина Лисецкая инициировала обращение турсообщества в областное правительство с просьбой провести аттестацию на предмет профпригодности ряда чиновников, в частности, руководителя центра Эльмиры Тукановой. Обращение подписали более сотни предпринимателей. Поводом стала «отписка» в ответ на крик о помощи представителей отрасли. Бизнесмены просили вернуть налоги, уплаченные за 2019 г., признать последствия неисполнения договорных отношений форс-мажором, заморозить кредиты и организовать встречу с чиновниками.

Следом стало известно, что во время коронавирусного кризиса Центр заключил контракты на 21 млн руб. для презентации туристического потенциала региона на различных выставках. Минимум три из них были отменены из-за пандемии COVID-19. Также выяснилось, что большую часть контрактов получает одна и та же фирма из Екатеринбурга. В результате глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев упрекнул Эльмиру Туканову в неэффективности. В ответ на него подали в суд, сообщал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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