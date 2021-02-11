В свердловском Центре развития туризма меняется руководство
Руководитель Центра Эльмира Туканова подала заявление об увольнении губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Глава региона принял отставку.
Эльмира Туканова возглавляла центр развития туризма более 10 лет: она пришла на эту должность в 2013 году.
Удовлетворив прошение Эльмиры Тукановой об отставке, губернатор вручил ей знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени поблагодарил ее за работу, способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала, — сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Напомним, Центр развития туризма Свердловской области учрежден региональным министерством инвестиций и развития (МИР) с целью продвигать регион на российском и международных рынках, популяризировать творчество народных мастеров, улучшать туристическую инфраструктуру региона.
Напомним, в 2020 году Центра развития туризма подвергся критике игроков рагионального туристического рынка. Как сообщал DK.RU, директор турфирмы «Бон-Вояж» Ирина Лисецкая инициировала обращение турсообщества в областное правительство с просьбой провести аттестацию на предмет профпригодности ряда чиновников, в частности, руководителя центра Эльмиры Тукановой. Обращение подписали более сотни предпринимателей. Поводом стала «отписка» в ответ на крик о помощи представителей отрасли. Бизнесмены просили вернуть налоги, уплаченные за 2019 г., признать последствия неисполнения договорных отношений форс-мажором, заморозить кредиты и организовать встречу с чиновниками.
Следом стало известно, что во время коронавирусного кризиса Центр заключил контракты на 21 млн руб. для презентации туристического потенциала региона на различных выставках. Минимум три из них были отменены из-за пандемии COVID-19. Также выяснилось, что большую часть контрактов получает одна и та же фирма из Екатеринбурга. В результате глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев упрекнул Эльмиру Туканову в неэффективности. В ответ на него подали в суд, сообщал DK.RU.