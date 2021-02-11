В Свердловской области хотят увеличить траты на пиар губернатора

Суммы финансирования госпрограммы по информированию населения Свердловской области вырастет после выборов главы региона — в 2023-2025 г. Затраты по этой статье в 2021-22 гг. были сокращены.

В период с 2020 по 2025 год на информирование населения о своих действиях правительство региона собирается потратить 3 млрд 298 руб. Сумма увеличилась на 117 млн руб. по сравнению с последней редакцией этой бюджетной статьи в 2019 г. — тогда на пиар правительства планировалось потратить 3 млрд 181 млн руб. На увеличение расходов обратил внимание телеграм-канал «Екатеринбург в огне».

В документе, опубликованном каналом, приводятся цифры ежегодных затрат по этой бюджетной статье. Так, в 2020 г. на эти цели выделили около 534,5 млн руб. В текущем году траты подрастут до 543,3 млн руб. Зато в следующем году, когда в регионе пройдут губернаторские выборы, траты сократят: запланированая сумма составляет 404,9 млн руб. После выборов расходы на пиар снова увеличатся, причем существенно: в 2023-2025 гг. бюджет будет выделять на эти цели по 605,3 млн ежегодно. Ответственной структурой за выполнение статьи назначен Департамент информационной политики Свердловской области (ДИП).

Фото: Телеграм-канал «Екатеринбург в огне»

Между тем в ДИП пояснили, что пока документ нельзя назвать рабочим — сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Суммы расходов на предстоящие годы в ДИПе назвали плановыми, что, по словам представителей депертамента, «не означает роста реальных утвержденных на ближайший период расходов».

Напомним, осенью 2020 г. областные власти намеревались провести в соцсетях опрос о работе губернатора и его аппарата. На эти цели из бюджета выделили более 1 млн руб., сообщал DK.RU. Областные власти готовы были заплатить 987,5 тыс. руб. за «проведению социологических исследований, направленных на выявление оценки удовлетворенности населения Свердловской области доступом и полнотой информации о деятельности губернатора Свердловской области», а также правительства и государственных органов региона. Еще 336 тыс. руб. планировали выплатить за размещение в соцсетях 80 постов, информирующих о работе областного правительства, которые включали бы в себя визуальный контент — фотографии, видеоролики, инфографику. Оба контракта проводились как закупка без конкурса — так называемая закупка у одного поставщика.