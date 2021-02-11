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В Свердловской области хотят увеличить траты на пиар губернатора

В Свердловской области хотят увеличить траты на пиар губернатора
Иллюстрация: Департамент информационной политики Свердловской области

Суммы финансирования госпрограммы по информированию населения Свердловской области вырастет после выборов главы региона — в 2023-2025 г. Затраты по этой статье в 2021-22 гг. были сокращены.

#БЮДЖЕТ#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

В период с 2020 по 2025 год на информирование населения о своих действиях правительство региона собирается потратить 3 млрд 298 руб. Сумма увеличилась на 117 млн руб. по сравнению с последней редакцией этой бюджетной статьи в 2019 г. — тогда на пиар правительства планировалось потратить 3 млрд 181 млн руб. На увеличение расходов обратил внимание телеграм-канал «Екатеринбург в огне».

В документе, опубликованном каналом, приводятся цифры ежегодных затрат по этой бюджетной статье. Так, в 2020 г. на эти цели выделили около 534,5 млн руб. В текущем году траты подрастут до 543,3 млн руб. Зато в следующем году, когда в регионе пройдут губернаторские выборы, траты сократят: запланированая сумма составляет 404,9 млн руб. После выборов расходы на пиар снова увеличатся, причем существенно: в 2023-2025 гг. бюджет будет выделять на эти цели по 605,3 млн ежегодно. Ответственной структурой за выполнение статьи назначен Департамент информационной политики Свердловской области (ДИП).

План выполнения программы по информированию населения Свердловской области. Фото: Телеграм-канал «Екатеринбург в огне»

Фото: Телеграм-канал «Екатеринбург в огне»

Между тем в ДИП пояснили, что пока документ нельзя назвать рабочим — сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Суммы расходов на предстоящие годы в ДИПе назвали плановыми, что, по словам представителей депертамента, «не означает роста реальных утвержденных на ближайший период расходов». 

Напомним, осенью 2020 г. областные власти намеревались провести в соцсетях опрос о работе губернатора и его аппарата. На эти цели из бюджета выделили более 1 млн руб., сообщал DK.RU. Областные власти готовы были заплатить 987,5 тыс. руб. за «проведению социологических исследований, направленных на выявление оценки удовлетворенности населения Свердловской области доступом и полнотой информации о деятельности губернатора Свердловской области», а также правительства и государственных органов региона. Еще 336 тыс. руб. планировали выплатить за размещение в соцсетях 80 постов, информирующих о работе областного правительства, которые включали бы в себя визуальный контент — фотографии, видеоролики, инфографику. Оба контракта проводились как закупка без конкурса — так называемая закупка у одного поставщика.

Автор: Инна Вейн
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