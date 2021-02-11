Bla Bla Bar снова готовят к открытию

Первых посетителей клуб, который хотели запустить еще в 2019 г., примет через пару недель. Для этого новая управляющая команда сменила анонсированный ранее формат заведения.

Особняк на ул. Добролюбова, где находится барный кластер, в очередной раз подвергся трансформации. Управляющая команда оставила бары на первом этаже заведения, второй планирует отдать под танцы и специальные мероприятия. Откроют его через несколько месяцев. Пока в кластере будет работать только первый этаж, где осталось лишь семь баров из 23.

Мы полностью переделали бары по визуалу, переработали концепцию и обновили арендаторов. У каждого бара мы сделали по фотозоне. Работать в барном формате мы теперь будем не только по выходным, но и вечером в будние дни, — приводит слова креативного директора BlaBlaBar Денис Цвелодуба портал 66.RU.

По его словам, второй этаж запустят к лету. Он будет работать в основном как ивент-площадка, в том числе здесь будут проводить коцерты приглашенных звезд. Также летом планируется открыть для гостей крышу Bla Bla Bar.

Как писал ранее DK.RU, барный кластер в особняке на ул. Добролюбова неподалеку от полпредства и памятника Малышеву решила открыть казахстанская компания Bla Bla Bar. Особняком владеют хозяева ТРЦ «Гринвич». Здание долго пытались сдать в аренду, пока интерес к нему не проявили казахстанские бизнесмены. Управляющими партнерами проекта в Екатеринбурге сначала стали Андрей Фролов и Артем Дударенко. В интервью DK.RU управляющие подробно рассказывали о финансовой модели, по которой будет работать барный кластер.

Bla Bla Bar — не ночной клуб в чистом виде и не просто бары. Это сборный формат, который содержит в себе множество концепций. У нас 23 бара, концепция по умолчанию у каждого своя. Арендатор может выбрать из 23 готовых вариантов концепций, из 23 дизайн-проектов — если не хочет или не может сам заморачиваться за кастомизацию, за свои фишки. Мы готовы предоставить ему под ключ дизайн-проект, условно говоря, негрони бара. При этом в худшем случае он сможет рассчитывать на скромную экономику, при должном вовлечении в дела — на средний вариант, а если будет на шажок впереди конкурентов, сможет иметь великолепные результаты, — уверял Артем Дударенко.

В октябре 2020 г. команда Андрея Фролова запустила заведение. Однако через месяц они вышли из проекта. Как пояснил тогда Андрей Фролов, никакого конфликта с собственниками заведения не было, решение приняли из-за расхождений во взглядах с собственниками бизнеса из Казахстана: