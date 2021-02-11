Советника Сергея Бидонько будут судить за взятки

Владислава Русакова, который занимал должность советника свердловского вице-губернатора Сергея Бидонько, а до того был замглавы администрации города Лесного, обвиняют в получении почти 6 млн руб.

Свердловская прокуратура направила дело Владислава Русакова в суд города Лесной, сообщает агентство ЕАН. Чиновник обвиняется в том, что в 2014-2018 гг. в интересах определенных компаний способствовал заключению договоров поставки продуктов питания в образовательные учреждения Лесного. Общая сумма поставок составила 84 млн руб.

Несмотря на наличие законодательного запрета заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, обвиняемый в период с 2005 г. по апрель 2020 года через доверенных лиц и близких родственников принимал участие в деятельности коммерческих организаций с предоставлением им льгот, преимуществ и общего покровительства. Полученный доход превысил 5,9 млн руб., — рассказали в прокуратуре.

О задержании Русакова DК.RU сообщал в апреле 2020 года. За день до этого события чиновник уволился с поста советника вице-губернатора Сергея Бидонько.

Адвокат Владислава Русакова утверждал, что на его подзащитного написал заявление предприниматель из Лесного Денис Ражин, который занимал деньги у семьи Русакова, но не вернул. Однако суд 1 мая 2020 г. вынес решение об аресте Владислава Русакова. Как сообщали тогда в пресс-службе Свердловского облсуда, он обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Теперь следствие завершено, прокуратура передала дело в суд.