Садитесь и пишите свою надгробную речь. Как напоминание о смерти улучшит все вокруг

Каждому стоит раз в жизни сесть и написать надгробную речь самому себе. Личное послание, которое не нужно никому показывать, но которое будет стимулировать лучше тысячи курсов.

Энн-Лаура Ле Канф, основательница Ness Labs, нашла способ вдохновить себя и набраться сил. Она предлагает каждому сесть и написать надгробную речь. Для самих себя.

Конечно, сама мысль о смерти наводит страх и грусть, но также подобные размышления могут дать внутреннюю силу. Всем нам стоит помнить о том, что время неумолимо движется. Верится с трудом? Тогда садитесь и пишите свою надгробную речь.

Надгробная речь как план вашего будущего

Творческое упражнение по написанию собственной надгробной речи было популяризировано автором книги «Живя заранее» (Living Forward) Дэниелом Харкави. Автор говорит: «когда мы выделяем время, чтобы написать себе похоронную речь, создается эта сила магнитного притяжения, которая влечет нас вперед. Наши приоритеты и наше видение того, чего мы хотим достичь, будучи лидерами, и как нам этого добиться, приобретают четкие очертания. Эта ясность позволяет нам принимать более правильные решения, раздвигать привычные шаблоны, создавать новые привычки и начинать двигаться к лучшему будущему».

Итак, если вас не станет, что скажут люди? Что они будут помнить? Каким человеком вы хотели бы предстать в истории вашей жизни?

План написания

Можно написать хронологическую речь, рассказывающую о каждом достижении и важном этапе вашей жизни, но, по моему мнению, гораздо эффективнее затронуть общие темы, связав их красной нитью повествования. Ответы на эти вопросы помогут вам составить план.

Культура. Где вы родились? Есть ли у вас какие-нибудь интересные истории о вашем детстве или аспектах культуры, которые оказали на вас влияние?

Учеба. Где вы ходили в школу? Возвращались ли вы туда когда-нибудь? Занимались ли самообразованием? Что вы изучали? Каким вы были студентом?

Места. Где вы жили с детства и до пенсии? На одном месте или исследовали мир? Где вам понравилось больше всего?

Работа. Что вы сделали для работы? Каким были товарищем по команде? Работали ли вы в одной компании или в разных? Может быть, вы основали компанию? Если так, как все прошло? Вы получили какие-либо награды за свою работу?

Отношения. У вас было много друзей или не очень? Были ли вы женаты? Были ли у вас дети? Какие у вас были с ними отношения? Часто ли вы общались со своей семьей?

Увлечения. Были ли у вас какие-либо сторонние проекты? Хобби, которым вы наслаждались вне работы? Вы занимались этим в одиночку или привлекали друзей или родственников? Достигли ли вы чего-то значимого?

Личность. Что больше всего восхищало людей в вас? Что им нравилось больше всего, когда вы проводили время вместе? Какие комплименты вы часто получали? Помогали ли вы людям так, что они это запомнят? По каким вашим качествам люди будут скучать больше всего?

Очень важно ответить на эти вопросы без спешки. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит, и нарисуйте себя в будущем. Некоторым людям легче начать с первого варианта, где они представляют, что умерли сегодня, и перечисляют свои нынешние достижения и характеристики, а затем переходят ко второму варианту, в котором они умирают от старости.

Когда вы закончите, перечитайте речь еще раз, в тихом месте. Если вы не испытываете никаких эмоций во время чтения, можете сделать это еще раз. Повествование о вашей жизни должно быть значимым и важным для вас. Возможно, текст потребуется переписать, и не раз. Это стоит сделать, так как это очень важный для вас текст.

После того, как речь вас полностью устроит, самое время принять меры. Разбейте содержание речи на конкретные действия, которые вы можете предпринять, чтобы достичь этих целей. Какие повседневные привычки можно выработать, чтобы эта речь звучала правдоподобно в день ваших похорон?

Идея не в том, чтобы спланировать всю свою жизнь — это не имеет смысла. Лучше подумайте о крошечных победах и небольших привычках, которыми можно управлять сегодня и которые будут накапливаться в течение жизни. Всякий раз, когда вы чувствуете себя потерянными или неуверенными, что делать дальше, читайте похоронную речь. Это будет напоминанием о вашей путеводной звезде.

Помните о том, что это очень личное послание, его не нужно читать никому, кроме вас. Это ваша сила и ваше сокровенное.

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