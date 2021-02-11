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ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий

ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий
Иллюстрация: https://pixabay.com

ВТБ начал выдачу электронных банковских гарантий клиентам МСБ в пользу налоговых органов. Гарантия может быть выдана всего за несколько часов и не требует посещения отделения банка и ФНС.

Первую цифровую гарантию для возмещения НДС банк предоставил на 18 млн рублей по поручению компании группы «ДКС», ведущей строительство производственно-складского комплекса в ТОР «Надеждинская» в Приморском крае.

Электронная налоговая гарантия соответствует формату ФНС России и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок ее выдачи может составлять всего несколько часов, тогда как стандартная бумажная форма гарантии оформляется в течение нескольких дней. Банк дистанционно передает гарантию клиенту, который направляет ее в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика или оператора электронного документооборота. Таким образом, подача комплекта документов для возмещения НДС в заявительном порядке происходит без визита клиента в налоговую инспекцию.

В рамках стратегии банка по цифровой трансформации мы работаем над внедрением решений, которые повышают удобство наших сервисов, экономят время клиентов и помогают оптимизировать бизнес-процессы. Нормы налогового законодательства не ограничивают налогоплательщика в выборе формы банковской гарантии. Электронный формат позволяет существенно ускорить процесс передачи гарантии в налоговый орган, не требуя от клиента посещения офиса банка и инспекции ФНС. Налоговые гарантии являются востребованным продуктом, занимая около 10% портфеля среднего и малого бизнеса ВТБ. Уверены, что с переходом на цифровую форму спрос на них будет расти, — отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Налоговые гарантии в электронной форме могут предоставляться для целей возмещения НДС и акцизов в заявительном порядке, а также для освобождения от уплаты акциза при экспорте подакцизной продукции.

Документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам 2020 года вырос на 5% и составил 315 млрд рублей.

Справка

 
«Группа компаний «ДКС» является крупнейшим российским производителем электрооборудования в России и Европе. Выпускает продукцию для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. Группа компаний участвует в инновационных программах и обладает широким перечнем собственных патентов, а ее продукция используется в энергетической, топливной, химической, пищевой, строительной отраслях.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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