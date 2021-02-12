«Кредитный пузырь лопнет в марте-апреле 2021 г. Кто все это будет расхлебывать?»

Планы правительства на 2021 г. относительно состояния российской экономики весьма оптимистичны. Но над позитивными прогнозами нависло несколько угроз, которые не берут в расчет. А зря.

Константин Селянин, независимый финансовый эксперт, кандидат экономических наук:

— Для того, чтобы более-менее состоятельно говорить об ожиданиях от 2021 г. стоит подвести итоги прошлого года.

С чем пришли в 2021 год?

Если говорить о ВВП, как об основном показателе, на который ориентируются экономисты, то, по данным Росстата, снижение по итогам 2020 г. составило 3,1%. Вроде бы это немного, потому что, учитывая тот небольшой уровень финансовой поддержки экономики, падение могло быть гораздо сильнее. Сами власти оценивают меры поддержки в 2,4% ВВП, то есть без них мы бы упали на 5,5%. По самым пессимистичным прогнозам, которые делали в апреле-мае прошлого года, падение ВВП могло составить 6-8%.

Самые худшие прогнозы не сбылись, но все равно в 2020 г. произошло одно из самых крупных падений, начиная с 2000 г. По сути, все, что нажито в предыдущие три сложных года, было потеряно.

Что касается других цифр. Инфляция у нас оказалась выше, чем планировал ЦБ. Хотели 4%, в реальности оказалось почти 5%. Более того, в 2020 г. проявилась особенность нашей инфляции: для всех категорий населения ее эффект был разным. Например, для пенсионеров, которые тратят почти всю пенсию на коммуналку, лекарства и продукты, показатель инфляции по итогам прошлого года был в разы больше, чем 5%. А на состоятельных гражданах 5% инфляции никак не отразились, список Forbes, например, у нас пополнился. То есть распределение крайне неравномерное.

Более того, в начале 2021 г. мы увидели проявление «инфляции для бедных», когда власти подняли тему по поводу контроля цен на базовые продукты. Это все не от хорошей жизни. Никто не устанавливает предельные цены на Mercedes или Maybach, например.

Еще одна важная цифра — это курс национальной валюты. По отношению к доллару рубль упал более чем на 20%, к евро — почти 30%. В 2020 г. у нас произошла самая настоящая девальвация.

Есть еще два показателя, на которых обычно не зацикливают внимания, но я считаю их очень важными.

Во-первых, падение инвестиций. По итогам 2020 г. они снизились на 4,3% — это серьезный спад, сильнейший с 2000 г. А если посмотреть на данный показатель более пристально, то мы увидим, что рухнули прямые иностранные инвестиции с 28,9 млрд. долларов до менее чем 2 млрд. долларов. Для России это очень низкий показатель, так что можно сказать, что в прошлом году прямые иностранные инвестиции в нашу страну обнулились.

Во-вторых, важно смотреть на реальные располагаемые доходы населения. Они который год подряд падают. Власти отчитываются, что в 2020 г. реальные располагаемые доходы упали на 3,5% — этой цифре поверить сложно, в реальности, падение было скорее всего много больше. Нужно понимать, что по итогам пандемии у нас многие люди или в принципе потеряли доход, или потеряли большую его часть.

Откуда Росстат берет цифру 3,5%? Они считают госслужащих, сотрудников муниципальных предприятий и так далее. В силу непрозрачности экономики Росстат не видит, как реально упали зарплаты у сотрудников, которые работают на малый и средний бизнес. При том, что в крупных городах на МСБ работают до 30% населения. Как их можно не учитывать?

Надо отдать должное, что прямая раздача денег населению несколько улучшила положение дел, это была эффективная мера.

Последняя цифра, на которую стоит посмотреть — это размер дефицита бюджета. По итогам 2020 г. он оказался на уровне 4,7%. К слову, у нас произошла удивительная ситуация: наш фонд национального благосостояния, несмотря на все меры поддержки, не только не уменьшился, а увеличился. Если в марте прошлого года он был около 8 трлн руб., то в конце года цифра оказалась выше 13,5 трлн руб. В общем очень странно, что государство решило не продолжать поддержку, поскольку у нас есть фонд именно для таких драматических событий в экономике, и деньги в нем есть.

Что касается региональных бюджетов, то там все очень и очень плохо. Пополнение бюджета идет, по сути, из трех источников: часть налога на прибыль организаций, НДФЛ граждан и различные местные налоги на землю и так далее. Что касается налога на землю, то эта графа выросла, но этот показатель никак не привязан к экономике.

К моему удивлению увеличились сборы по НДФЛ, это при том, что доходы граждан упали. Я объясняю это тем, что администрирование бизнеса еще более ужесточилось. Но что произошло с самой емкой строкой — налогом на прибыль? Он рухнул в Свердловской области на 46%. Это означает, что никакой прибыли большинство предприятий не получило.

Что ждет от 2021 года правительство?

Наши власти и крупные инвестиционные банки прогнозируют, что рост ВВП по итогам этого года составит 2-2,5%. На мой взгляд, этот прогноз исходит из того, что не будет никаких потрясений, пандемий, санкций и так далее. Если бы так обстояли дела, я бы с этим прогнозом согласился. Обратите внимание, что при самых позитивных прогнозах рост на 2-2,5% в 2021 г. никак не покрывает прошлогоднее падение на 3,1%.

В реальности у нас повода для оптимизма нет.

С точки зрения инвестиций власти планируют рост на 4%. У меня вопрос: откуда этот рост возьмется? Иностранные инвестиции обнулились, и очевидно, что в нынешних экономических и политических условиях иностранцы не будут вкладываться в Россию. Есть физические лица, но при падающих доходах вряд ли люди начнут покупать облигации вместо того, чтобы купить хлеб. И даже все оптимистичные новости о том, что «физики» потянулись на фондовые рынки — это просто слова.

Да, на Московской бирже уже больше 10 млн счетов физических лиц, то есть каждый десятый взрослый в нашей стране инвестирует. Но активы 70% этих счетов не превышают 10 тыс. руб. Понятно, почему люди идут на биржу — потому что ставки по депозитам упали, но все равно это не инвесторы. При этом богатые люди предпочитают инвестировать не в российский фондовый рынок, а в иные вещи.

Из инвесторов у нас есть еще пенсионные фонды, банки, страховые компании, наши крупнейшие корпорации. Будут ли они инвестировать? Если скажут, наверное, будут. Но все равно основы для роста на 4% здесь нет.

Инфляцию в 2021 г. ожидают на уровне 5%. Это, кстати, повлечет увеличение ставки рефинансирования, потому что ненормально, когда она ниже инфляции (сейчас ставка рефинансирования 4,25%). Думаю, что уже в феврале ЦБ примет первое решение о повышении.

Дефицит бюджета планируется 1,5%, это вполне возможно.При этом совершенно непонятно, что будет с дефицитом бюджета регионов.

И, наконец, в 2021 г. правительство прогнозирует рост реальных располагаемых доходов на 3%. Большой вопрос к этой цифре. За счет чего собираются таких показателей достигать? Почему вдруг доходы начнут расти, если треть населения занята в малом и среднем бизнесе, который непонятно как будет восстанавливаться.

Также непонятно, почему вдруг у нас доходы населения будут расти быстрее, чем экономика. Напомню, что в 2021 г. власти прогнозируют рост ВВП на 2-2,5%. Я не верю в рост реальных располагаемых доходов граждан в 2021 г.

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Угрозы 2021 года

Первая наша угроза — пандемия. Это фактор, которым мы не можем управлять. Не факт, что не будет третьей или четвертой волны, не факт, что не появится новый вирус. Этот фактор в прогнозах правительства вообще никак не отражен.

Второе — совершенно очевидно, что будут санкции, которые вот-вот введут. О санкциях четко заявил и ЕС, и президент США Байден. И это абсолютно точно повлияет на экономику, это ее затормозит. Хорошо, если будут только персональные санкции, но наверняка будут санкции и по «Северному потоку», и другие.

Еще две вещи, которые уже нам известны и которые игнорируются в официальных прогнозах: отсутствие инвесторов и опять же падение доходов населения. Даже если мы во второй половине года по велению наших властей начнем богатеть, что же мы будем делать с первой половиной года, когда люди не знают, на что макароны и хлеб покупать? Почему эти угрозы недооценивают, непонятно.

Вот-вот взорвется бомба…

И еще одна серьезная угроза, которая маячит на горизонте — кредитный коллапс, о котором много говорится последние пару лет. Его время настало. Если проблему не купировать, то пузырь лопнет если не в феврале, то в марте-апреле. Объясню, на что опираются такие прогнозы.

Мы видим статистику ЦБ, которая показывает ухудшение качества заемщиков с августа 2020 г. Больше 10% всех потребительских кредитов — это плохие кредиты. И это было в августе.

Напомню, что в апреле прошлого года у нас подключились различные программы реструктуризации и кредитных каникул, которые истекли в ноябре 2020 г. То есть с ноября 2020 г. люди должны снова платить по кредитам, а доходы упали. Чем платить? Граждане на продукты последнее отдают, не нужно питать иллюзий, что они будут из последнего за кредиты платить.

Почему коллапс случится в феврале-марте-апреле? Дело в том, что плохим кредитом по методике ЦБ считается кредит, по которому не вносят платежи на протяжении более трех месяцев. У нас это ноябрь, декабрь, январь и вот февраль. Более того, у нас плохими могут стать не только потребительские (не обеспеченные залогом) кредиты, но и ипотечные, коих у нас более 9 трлн руб., причем 4,3 трлн было выдано в прошлом году.

Доходы упали, отсрочки закончены, инфляция продолжается, те платежи, которые граждане планировали внести за кредиты, ушли на покупку продуктов, которые подорожали. И как при таком положении дел не произойдет кредитный коллапс?

У нас даже глава Минфина отчитывался, что в некоторых семьях на обслуживание кредитов уходит до 60% бюджета. Это запредельно. В некоторых штатах США запрещена закредитованность больше 28%, а у нас до 60% доходит. И как в таких условиях «пузырь» не лопнет?

Можно замалчивать эту ситуацию, можно ее купировать, чего я, кстати, жду. Полагаю, что в ближайшие месяцы правительство вновь введет кредитные каникулы на год-полтора для граждан, которые не могут обслуживать кредиты. То есть людям надо дать возможность выдохнуть, чтобы они немного увеличили свои реальные располагаемые доходы, а потом через год-полтора вернулись к платежам. Если с этим ничего не сделать, нас ждет разрушение банковской системы, когда заемщики массово перестанут обслуживать кредиты.

Учитывая неизбежную угрозу кредитного коллапса, который формируется у нас давно, справедливо возникает вопрос, почему банки так охотно и не боясь раздают ипотеку.

Все очень просто: компенсация процентной ставки гарантируется государством. Кроме того, ипотека — это залоговый кредит, банки оценивают имущество в 60-70% от рыночной цены, то есть закладывают риски. И вроде бы думают, что у них все хорошо. Но кто сказал, что цены на недвижимость не упадут на 20-30-40%? Примеров в истории сколько угодно. Япония в 90-е годы, Испания и США в 2008 г. Банкам кажется, что они полностью себя застраховали, поэтому они охотно выдают ипотеку.

Причем из 4,3 трлн руб. по ипотеке, которые были выданы в прошлом году, более 3 трлн пришлось на вторую половину года.

Не знаю, что будет в 2021 г., но ЦБ правильно говорит, что нужно прекращать льготную ипотеку, потому что кто будет потом все это расхлебывать?

Банки придется докапитализировать, а значит, надо будет печатать деньги. Конечно, эта ситуация тоже скажется на экономике страны. Если отсрочку по кредитам не дать, то потребление резко сократится, а потребление — это треть ВВП. Если кредитные каникулы все-таки предоставят, надо решать, что делать с банками, которые перестанут получать деньги, нужно будет как-то восполнять их капиталы.

Подводя итог, надо сказать, что прогнозы — дело неблагодарное. Но вот обсудить риски и факторы влияния полезно. Исходя из того, что мы обозначили раньше, надо сказать, что даже если ничего не произойдет, то реальный рост экономики будет намного меньше, чем закладывает правительство. А как мы поняли, в будущем году угроз предостаточно: санкции, пандемия, кредитный пузырь — все это скажется на нашей экономике негативно и даже может превратиться во второй 2020 г. И это мы не включили сюда социально-политическую обстановку в стране.

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Как вести себя в 2021-м?

Когда вы не понимаете, что происходит, а сейчас даже я плохо понимаю, что творится в экономике и куда все идет, можно следовать совету китайцев: «Бегство — лучшая из стратегий». То есть замирать и не реагировать на происходящее нельзя, необходимо подстраиваться под новые условия.

Например, когда в начале пандемии знакомые, коллеги и прочие люди спрашивали меня, стоит ли покупать доллар, я говорил, что покупка валюты как минимум даст спокойствие. Это надо было сделать не потому, что может курс измениться, а просто потому, что это позволяет сберечь и деньги, и нервы.