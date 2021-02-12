Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee

«Когда вам хочется чего-то особенного, чтобы разогнать тоску и полной грудью вдохнуть сладкий воздух свободы, вашим напарником должен стать американец Jeep Grand Cherokee. С ним не соскучишься».

«Если вы еще не встретили автомобиль своей мечты, это не ваша проблема, а моя недоработка», — считает Ирина Шаламова, ведущая рубрики «Тест-драйв» на DK.RU.

Нашим читателям Ирина поможет разобраться в тонкостях устройства современных автомобилей и понятным языком расскажет о своих впечатлениях. Найдет подход к любому автолюбителю: и к тому, кто выбирает средство передвижения под цвет любимой сумочки, и к требовательному ценителю премиум-комфорта.

Опыт вождения автомобиля — 15 лет. Интерес к автомобилям — с детства. Желание делиться интересными историями про автомобили — бесконечно.

Jeep Grand Cherokee

— Комфортабельный автомобиль, оснащенный по последнему слову техники…. Боже ж мой, какая скучища, согласитесь? Да они сейчас все комфортабельные! И набитые электроникой по самое неожиданное место.

Этот Volvo, правильный как сельская учительница, и Toyota Land Cruiser, понятная как таблица Пифагора (и водителя своего делающая похожим на одноклассника того самого Пифагора), Range Rover, послушный и дрессированный, как ротвейлер… А есть что-нибудь душевное?

Есть.

Когда вам хочется чего-то особенного, чтобы разогнать тоску и полной грудью вдохнуть сладкий воздух свободы, вашим напарником должен стать американец Jeep Grand Cherokee. С ним не соскучишься.

Внедорожник по умолчанию должен быть не просто средством передвижения, а верным товарищем. Великолепный Jeep Grand Cherokee привлекает к себе любопытные взгляды на любой парковке. А как же иначе — кузов длиной свыше 4500 мм невольно обращает на себя внимание.

Почувствовали, что нужно развеяться с ветерком — он снова с вами на одной волне, всеми своими 264 лошадиными силами. Система SELEC-TERRAIN удобно расположена рядом с рычагом переключения передач и предоставляет вам 5 режимов выбора дорожных условий, что в совокупности с полным приводом и системой помощи спуска с горы позволяет победить любое бездорожье. Но и это еще не все. Регулируемая пневматическая подвеска может увеличить клиренс автомобиля до 287 мм, улучшая проходимость на самых сложных участках. А также уменьшить клиренс для удобной посадки или выгрузки багажа.

Управление простое, но это не значит, что машина сделана для реднеков. Просто американцы любят драйв без лишних заморочек. Вы не найдете в Jeep Grand Cherokee космическую приборную панель, с которой придется долго разбираться. Но автомобиль сам поймет, когда вам понадобится, к примеру, подогрев водительского сиденья и руля.

Также есть заботливая функция поясничного массажа, круговой обзор благодаря камерам по периметру кузова, причем камеры в том числе и ночного видения, мониторинг усталости водителя, система автоматического экстренного торможения.

Очень важная вещь — в этом внедорожнике сиденья сделаны на базе седана, за что вы уже после 200 км пути скажете спасибо. Капитанские кресла не дают такого комфорта долгих поездок.

Еще одна отличная фишка — кнопка закрывания багажника во всех автомоболях Jeep сделана слева сбоку. Догадываетесь, почему? А вы вспомните себя, когда из багажника достаете ящик чего-нибудь пятничного. Воооот. Не благодарите.

Отмечу и такие элементы премиум-комфорта, как интерьер салона, выполненный из кожи Nappa и замши, и аудиосистему из 19 динамиков и усилителя на 825 Вт, которая понравится самому взыскательному меломану и добавит драйва и ритма любой поездке. Кнопки управления аудиосистемой расположены на руле.

А если захотите подчеркнуть, что такой автомобиль только у вас и у Майкла Джексона , то Jeep предлагает большое количество вариантов тюнинга.

Отдельно скажу про кузов. Изначально автомобили Jeep делали под военные нужды, а на войне самое главное — чтобы машина хоть чуть-чуть была многоразовой. Поэтому традиционно все внедорожники Jeep изготавливают из самой прочной и толстой стали. Не жалеют и краски, вы это сразу заметите. Забудьте про пленки и антигравийные покрытия. ЛКП само по себе уже является надежной броней.

Говорю на случай, если вас вдруг поманит бездорожье (а с таким автомобилем оно поманит). Jeep Grand Cherokee зажигает огонь в глазах, серьезно. Он лучше, чем психотерапевт. Он напоминает, что жизнь здесь и сейчас, что нужно быть собой и брать от жизни самые ценные вещи — эмоции, которые нигде не купишь. И будет вам счастье.

Посмотреть возможные комплектации Jeep Grand Cherokee можно у официального дилера Jeep в Екатеринбугре - автоцентре JEEP CHRYSLER, расположенного на ул. Маневровой, 45.