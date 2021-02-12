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Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee
Иллюстрация: JEEP CHRYSLER ЦЕНТР

«Когда вам хочется чего-то особенного, чтобы разогнать тоску и полной грудью вдохнуть сладкий воздух свободы, вашим напарником должен стать американец Jeep Grand Cherokee. С ним не соскучишься».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ТЕСТ-ДРАЙВ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 1«Если вы еще не встретили автомобиль своей мечты, это не ваша проблема, а моя недоработка», — считает Ирина Шаламова, ведущая рубрики «Тест-драйв» на DK.RU.

Нашим читателям Ирина поможет разобраться в тонкостях устройства современных автомобилей и понятным языком расскажет о своих впечатлениях. Найдет подход к любому автолюбителю: и к тому, кто выбирает средство передвижения под цвет любимой сумочки, и к требовательному ценителю премиум-комфорта. 

Опыт вождения автомобиля — 15 лет. Интерес к автомобилям — с детства. Желание делиться интересными историями про автомобили — бесконечно. 

Jeep Grand Cherokee

— Комфортабельный автомобиль, оснащенный по последнему слову техники…. Боже ж мой, какая скучища, согласитесь? Да они сейчас все комфортабельные! И набитые электроникой по самое неожиданное место.

Этот Volvo, правильный как сельская учительница, и Toyota Land Cruiser, понятная как таблица Пифагора (и водителя своего делающая похожим на одноклассника того самого Пифагора), Range Rover, послушный и дрессированный, как ротвейлер… А есть что-нибудь душевное?

Есть.

Когда вам хочется чего-то особенного, чтобы разогнать тоску и полной грудью вдохнуть сладкий воздух свободы, вашим напарником должен стать американец Jeep Grand Cherokee. С ним не соскучишься.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 2

Внедорожник по умолчанию должен быть не просто средством передвижения, а верным товарищем. Великолепный Jeep Grand Cherokee привлекает к себе любопытные взгляды на любой парковке. А как же иначе — кузов длиной свыше 4500 мм невольно обращает на себя внимание.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 3

Почувствовали, что нужно развеяться с ветерком  он снова с вами на одной волне, всеми своими 264 лошадиными силами. Система SELEC-TERRAIN удобно расположена рядом с рычагом переключения передач и предоставляет вам 5 режимов выбора дорожных условий, что в совокупности с полным приводом и системой помощи спуска с горы позволяет победить любое бездорожье. Но и это еще не все. Регулируемая пневматическая подвеска может увеличить клиренс автомобиля до 287 мм, улучшая проходимость на самых сложных участках. А также уменьшить клиренс для удобной посадки или выгрузки багажа.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 4

Управление простое, но это не значит, что машина сделана для реднеков. Просто американцы любят драйв без лишних заморочек. Вы не найдете в Jeep Grand Cherokee космическую приборную панель, с которой придется долго разбираться. Но автомобиль сам поймет, когда вам понадобится, к примеру, подогрев водительского сиденья и руля.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 5

Также есть заботливая функция поясничного массажа, круговой обзор благодаря камерам по периметру кузова, причем камеры в том числе и ночного видения, мониторинг усталости водителя, система автоматического экстренного торможения.

Очень важная вещь  в этом внедорожнике сиденья сделаны на базе седана, за что вы уже после 200 км пути скажете спасибо. Капитанские кресла не дают такого комфорта долгих поездок.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 6

Еще одна отличная фишка  кнопка закрывания багажника во всех автомоболях Jeep сделана слева сбоку. Догадываетесь, почему? А вы вспомните себя, когда из багажника достаете ящик чего-нибудь пятничного. Воооот. Не благодарите.

Отмечу и такие элементы премиум-комфорта, как интерьер салона, выполненный из кожи Nappa и замши, и аудиосистему из 19 динамиков и усилителя на 825 Вт, которая понравится самому взыскательному меломану и добавит драйва и ритма любой поездке. Кнопки управления аудиосистемой расположены на руле.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 7

А если захотите подчеркнуть, что такой автомобиль только у вас и у Майкла Джексона , то Jeep предлагает большое количество вариантов тюнинга.

Отдельно скажу про кузов. Изначально автомобили Jeep делали под военные нужды, а на войне самое главное  чтобы машина хоть чуть-чуть была многоразовой. Поэтому традиционно все внедорожники Jeep изготавливают из самой прочной и толстой стали. Не жалеют и краски, вы это сразу заметите. Забудьте про пленки и антигравийные покрытия. ЛКП само по себе уже является надежной броней.

Говорю на случай, если вас вдруг поманит бездорожье (а с таким автомобилем оно поманит). Jeep Grand Cherokee зажигает огонь в глазах, серьезно. Он лучше, чем психотерапевт. Он напоминает, что жизнь здесь и сейчас, что нужно быть собой и брать от жизни самые ценные вещи  эмоции, которые нигде не купишь. И будет вам счастье.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 8

Посмотреть возможные комплектации Jeep Grand Cherokee можно у официального дилера Jeep в Екатеринбугре - автоцентре JEEP CHRYSLER, расположенного на ул. Маневровой, 45.

Драйв без лишних заморочек. Тестируем Jeep Grand Cherokee 9

Автор: Гринина Ирина
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