От Ангары до Азова: из Кольцово запустят субсидированные рейсы по 22 направлениям

Около 1,5 млрд руб. получат в 2021 г. авиаперевозчики, которые будут выполнять межрегиональные рейсы из екатеринбургского аэропорта. Основная часть средств — из федерального бюджета.

Всего из международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в 2021 г. запланировано выполнение рейсов, субсидируемых по постановлению правительства РФ, по 22 маршрутам. В частности, улететь по более низким за счет субсидий ценам можно будет в такие города, как: Барнаул, Белгород, Братск, Ижевск, Калугу, Киров, Магнитогорск, Мурманск, Надым, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Салехард, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Нижний Новгород, Саратов и Ростов-на-Дону.

По количеству субсидируемых маршрутов регион рейсов занимает лидирующие позиции в стране, — пояснили в пресс-службе Кольцово и добавили, что развитие межрегиональных перевозок идет во многом благодаря областному правительству.

В текущем году свердловские власти заложили 250 млн руб. на софинансирование 13 субсидируемых рейсов из Екатеринбурга. Оставшаяся часть средств — более 1,2 млрд рублей –— будет направлена из федерального бюджета, а также из бюджетов других субъектов РФ.

Выполнять рейсы будут четыре компании — Red Wings, «Ямал», «Руслайн» и «Азимут».

Напомним, в октябре 2020 г. Red Wings заявил о планах по созданию хаба в Кольцово. Генеральный директор авиакомпании Евгений Ключарев рассказывал, что решение продиктовано удобным расположением Екатеринбурга.

Планировалось, что в 2021 г. Red Wings увеличит количество направлений вылета из столицы Урала до 25. Для этого перевозчик хотел использовать самолеты SSJ100, сообщал DK.RU.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, для компании которого Кольцово является домашним аэропортом, тогда скептически отнесся к идее Red Wings. По его словам, чтобы задумка перевозчика имела хоть какой-то экономический эффект, на рейсах нужно использовать самолеты вместимостью максимум 50 пассажиров, тогда как Superjet рассчитаны на 100 пассажиров.

Однако через некоторое время руководство обеих авиакомпаний заговорило о сотрудничестве. Как сообщал DК.RU, в конце января 2021 г. глава холдинга «Аэропорты регионов» Виктор Вексельберг обратился к правительству России с идеей создать в Кольцово авиахаб для российких и международных маршрутов — за счет сотрудничества Red Wings и «Уральских авиалиний». Речь шла о возможности для авиакомпаний совместно использовать субсидируемые рейсы с применением код-шеринговых соглашений. Такой вариант предполагает, что каждый из перевозчиков продает билеты на рейс, который в итоге выполняет один из них.

Инициатором обращения к правительству стал холдинг «Аэропорты регионов», а также главы российских авиакомпаний S7, Red Wings, IrAero, Utair, RusLine, UVT Aero. Они направили к руководителю Росавиации Александру Нерадько письмо с просьбой рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов.

Добавим, что ранее Владимир Путин поручил к 2024 г. довести долю перевозок в обход Москвы до 50%, для этого он рекомендовал развивать региональные аэропорты. В 2020 г. пассажиропоток аэропорта Кольцово на внутренних рейсах, минующих Москву, превысил 60% в общем объеме внутрироссийских перевозок.