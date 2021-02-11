Дружба после 25 лет: сложно, но можно. Ищем новый круг общения во взрослом возрасте

В течение жизни мы теряем друзей, которыми обзавелись в школьном и студенческом возрасте. Тому есть множество причин, но близкие люди нам все равно нужны. Где же их найти?

Дружить непросто, и с возрастом делать это многим все сложнее. Но оно того точно стоит. Доказано, что крепкие социальные связи снижают риск ожирения, гипертонии, когнитивных нарушений и других недугов. Также дружеские отношения увеличивают уровень счастья, ведь, как установили в Йельском университете, это чувство распространяется словно вирус: если кто-то, с кем вы часто общаетесь, счастлив, это чувство передастся и вам.

Но с возрастом друзей становится меньше, процесс потери таких связей начинается уже в 25 лет. Это легко объяснимо: позади школа и вуз, где человека окружают ровесники со схожими проблемами и интересами. Кроме того, по мере взросления человека меняются вкусы и запросы, и тот, с кем было интересно 5 лет назад, кажется уже не таким прекрасным человеком. С годами мы хотим общаться уже не с теми, с кем по воле судьбы однажды сидели за одной партой, а с людьми, толкающими к развитию, интересными и понимающими нас. Найти таких людей сложно, но шанс есть, пишет Reminder.

Итак, что нужно делать?

Восстановите старые связи. Проанализируйте, с кем из друзей, с которыми связь потеряна, вы вновь хотели бы общаться. И просто напишите им. Это легкий способ увеличить число социальных связей. Исследование доказало, что наладить связь между бывшими друзьями проще, чем между малознакомыми людьми, в этом случае доверие появляется намного быстрее.

Ревизия старых контактов, к тому же, увеличивает шансы человека на везение в самых разных сферах жизни. Английский психолог Ричард Вайзман уверен, что удача — это результат активной работы с окружением.

Найдите свою стаю. Попробуйте найти место, где сможете встретить новых знакомых. Это может быть книжный клуб, театральная студия, фанатский форум или клуб любителей чая. Главное, чтобы в этом месте регулярно собирались люди со схожими с вами интересами.

Общие интересы отлично сближают.

Найдите повод для общения. Если вы встретили человека, с которым хочется подружиться, найдите способ общаться с ним больше и чаще. Подумайте, чем вы можете быть ему полезны, предложите свою помощь или даже совместный проект.

Это поможет преодолеть чувство неловкости, которое всегда возникает в процессе налаживания дружеских отношений с малознакомыми людьми.

Настройтесь на то, что дружба возникнет не сразу. Только дети могут подружиться за 10 минут. Взрослым требуется примерно 50 часов общения на то, чтобы стать приятелями, 90 часов, чтобы стать друзьями и 200 часов, чтобы стать близкими друзьями. Такие подсчеты провели в Университете Канзаса.

Будьте максимально открыты. «Откровенность — величайший подарок, который мы можем преподнести друг другу», — считает современный философ Ален де Боттон. Он описал механизм зарождения дружбы: сначала мы начинаем сочувствовать собеседнику, когда он признается в проблемах, а не когда играет роль человека, у которого все прекрасно.

Исследования подтвердили: когда мы раскрываемся перед другим человеком, начинаем больше ему нравиться. В ответ на это мы начинаем еще больше симпатизировать.

Будьте прилежны. Новую дружескую связь нужно планомерно подпитывать общением. Ученые из Университета Нотр-Дама выяснили: нужно разговаривать с человеком хотя бы раз в две недели, чтобы он считал вас близким другом.

Ранее на DK.RU: Дружба взрослых: поддерживать близкие отношения сложно, но необходимо. Как искать друзей?