Продолжается голосование за молодых и перспективных предпринимателей Екатеринбурга

Всероссийская экосистема we-enter.ru запустила рейтинг молодых предпринимателей Екатеринбурга. Кандидатам предстоит пройти два этапа: интернет-голосование и оценку экспертов.

Подобный рейтинг уже был составлен в Тюмени в сентябре 2020 года. За призовые места боролись свыше 1000 ярких предпринимателей. Награждение проходило в Мраморном зале ДК «Нефтяник» при участии президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, начальника отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяны Селиверстовой и председателя Совета Свердловского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ильи Тыщенко.

Такие же рейтинги составлялись в других регионах — Пскове иТобольске. В Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге мероприятия состоятся в ближайшее время. В Екатеринбурге отбор предпринимателей стартовал в декабре и продлится до марта 2021 года.

Подавляющее большинство заявившихся в Екатеринбурге — для меня большое открытие. Интересное открытие, которое я беру на заметку. И совершенно искренне говорю, что со многими был бы рад встретиться, пообщаться и чем-то помочь, дать им возможность обратиться в любой момент в Палату, если им понадобиться помощь моя и моих коллег, — делится своими впечатлениями от списка молодых предпринимателей президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Формировать ТОП-100 предпринимателей из списка будут эксперты. С их именами можно ознакомиться на сайте we-enter.ru в разделе «Рейтинг».

Я увидел более или менее всех ярких предпринимателей Екатеринбурга. Достаточно качественно собран список участников. Для меня, как для эксперта, очень важна оригинальность идеи проекта конкурсанта. На нее я и буду смотреть при оценке. Также буду учитывать потенциал рынка. Например, есть интересная идея про торты — торговля через агрегатор. Мне кажется, что идея достаточно оригинальная, но рынка для неё нет. Оригинальность и потенциал — два главных для меня критерия отбора, — говорит Иван Зайченко, руководитель сети ресторанов доставки «Сушкоф», «Дель Песто».

Цель отбора — помочь талантливой и предприимчивой молодежи России, рассказать людям, что за каждым большим или маленьким бизнесом стоит интересная судьба человека. Так, в своих интервью участники охотно рассказывают о личных историях успеха, делятся секретами и хитростями с читателями портала we-enter.ru.

Организаторы рейтинга рассчитывают в марте провести награждение лучших предпринимателей из списка. Все участники ТОП-100 получат дипломы, статуэтки, подарки от спонсоров и организаторов. Лучшие 10 бизнесменов буду представлять Екатеринбург на всероссийском этапе.