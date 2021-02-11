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Весь процесс в несколько минут: в России серьезно упростят получение статуса ИП

Даниил Егоров
Даниил Егоров. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход».

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Федеральная налоговая служба серьезно упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, весь процесс будет занимать несколько минут, заявил глава ведомства Даниил Егоров.

Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход [для самозанятых], — сказал Егоров во время выступления в Совете Федерации (цитата по РИА Новости).

Налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам скачать мобильное приложение «Мой налог» и легально работать, не сдавая отчетность и не посещая налоговые органы. При работе с физлицами ставка налога составит 4%, при работе с юрлицами — 6%. Но годовой доход самозанятых не может превышать 2,4 млн руб., к тому же они могут работать пока только в 23 регионах. ИП могут работать по всей стране, но для регистрации нужно собрать пакет документов, а по итогам деятельности — сдавать отчетность. 

При этом еще недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что режим ИП «имеет некую нелогичность» в вопросе вывода финансов, а эксперты Института экономики роста им. Столыпина предлагали ликвидировать ИП, сохранив юрлиц и самозанятых. 

По данным реестра МСП, в России зарегистрировано 3 311 838 индивидуальных предпринимателей.
Автор: Андрей Пермяков
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