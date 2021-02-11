Весь процесс в несколько минут: в России серьезно упростят получение статуса ИП

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход».

Федеральная налоговая служба серьезно упростит получение статуса индивидуального предпринимателя, весь процесс будет занимать несколько минут, заявил глава ведомства Даниил Егоров.

Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход [для самозанятых], — сказал Егоров во время выступления в Совете Федерации (цитата по РИА Новости).

Налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам скачать мобильное приложение «Мой налог» и легально работать, не сдавая отчетность и не посещая налоговые органы. При работе с физлицами ставка налога составит 4%, при работе с юрлицами — 6%. Но годовой доход самозанятых не может превышать 2,4 млн руб., к тому же они могут работать пока только в 23 регионах. ИП могут работать по всей стране, но для регистрации нужно собрать пакет документов, а по итогам деятельности — сдавать отчетность.

При этом еще недавно бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что режим ИП «имеет некую нелогичность» в вопросе вывода финансов, а эксперты Института экономики роста им. Столыпина предлагали ликвидировать ИП, сохранив юрлиц и самозанятых.

По данным реестра МСП, в России зарегистрировано 3 311 838 индивидуальных предпринимателей.