Суд признал право РПЦ на постройки монастыря, которым заправлял отец Сергий

Свердловский арбитражный суд полностью удовлетворил иск Екатеринбургской епархии и признал собственностью церкви храм «Спорительница хлебов» на территории Среднеуральского женского монастыря.

В храме «Спорительница хлебов» живут сторонники бывшего схиигумена Сергия, в миру — Николая Романова. Иск о признании его собственностью Екатеринбургская епархия подала еще в октябре. Ответчиком выступала администрация города Среднеуральска, на территории которого расположен монастырь.

Дело растянулось на несколько месяцев, поскольку суд заявил о необходимости проведения строительно-технической экспертизы. Как рассказывал DK.RU, чтобы экспертов запустили в монастырь только после конфликта, к делу привлекли судебных приставов.

В итоге эксперты представили не только подробную строительную документацию, но также оценили недвижимость на территории монастыря. Согласно документам, стоимость храма в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (построен в 2005 г.) составляет 81 млн руб., храма в честь Иконы Пресвятой и Живоначальной Троицы (2017 г.) — 156,6 млн руб., трапезного храма (2007 г.) —103,4 млн руб., еще одного трапезного храма (сейчас строится) — 262,3 млн руб. Келейный корпус (2009 г.) оценили в 78 млн руб., здание прачечной (2007 г.) — в 25,7 млн руб.

Речь идет исключительно о стоимости недвижимости, без учета храмового убранства, церковной утвари и технического оснащения, — говорится в отчете.

В итоге суд признал признал право собственности на монастырь за Екатеринбургской епархией. Сторонники опального схиигумена Сергия собираются обжаловать это решение.

DK.RU подробно освещал конфликт Романова и официальных церковных властей. Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий навлек на себя гнев епархии за то, что неоднократно записывал проповеди, в которых критиковал российских чиновников и призывал прихожан идти в храмы, несмотря на эпидемию коронавируса. В итоге ему запретили проповедовать, носить наперсный крест и совершать таинства. Сергий укрылся в Среднеуральском женском монастыре, что повлекло очередной ряд скандалов.