Блокировка YouTube, кто стоит за протестом. О чем Путин непублично говорил с главредами

«Перебить Путина никто не решался». На встрече с руководителями СМИ президент заявил, что Запад не стал сотрудничать с Россией в отравлении Навального. О чем еще спрашивали Путина и что он сказал.

10 февраля президент Владимир Путин провел в режиме видеосвязи закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. Это ежегодная встреча, на которой главреды могут подробнее обсудить какие-либо темы или поднять их перед президентом, ее условие — не цитировать вопросы и ответы.

Главреды сидели в пяти залах разных — пишущие в одном, телеканалы в другом. Перебить [Путина] никто не решался, — пишет Би-би-си со ссылкой на одного из участников встречи.

Единственный острый вопрос на встрече — об отравлении оппозиционера Алексея Навального — задал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, и это единственный вопрос, который Путин разрешил цитировать. Президент сказал, что не раз предлагал Западу, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону, сотрудничать в расследовании отравления, чтобы российские специалисты работали в европейских лабораториях по определению яда во взятых образцах. Путин обещал Макрону, что если в результате исследований найдут «хоть что-то», то будет заведено уголовное дело.

Ранее содержание разговора президентов пересказывалось иначе: якобы Путин сказал, что Навальный мог сам принять «Новичок», чтобы «дискредитировать Россию», и эта версия привела Макрона в ярость.

Другой вопрос Венедиктова касался январских протестов, пишет The Bell, и ответ президента был традиционным: несогласованные акции инспирированы Западом, Навального используют внешние акторы, молодежь всегда радикальна, но силовики во время последних акций протеста действовали корректно, а социально-экономические проблемы массовыми митингами не решить.

Путина также спросили о потенциальной угрозе закрытия YouTube в России — вопрос задал главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров. В ответ он сказал, что у российский властей нет планов по закрытию соцсети, но Россия должна развивать свои собственные интернет-площадки, а западные сервисы и соцсети — строго соблюдать российские законы.

В ответ на вопрос главреда «Аргументов и фактов» Игоря Черняка, почему президент Беларуси Александр Лукашенко стал снова говорить о многовекторном развитии, а не об интеграции с Москвой, которая поддержала его во время массовых протестов, Путин ответил уклончиво, сказал собеседник Би-би-си. Он отметил, что страны продолжат «работать и дружить», но о полноценном союзном государстве речь пока не идет.

Президент также сказал, что Россия не перестанет поддерживать непризнанные республики Донбасса.