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В Екатеринбург-ЭКСПО выступит джазовая звезда мирового масштаба

В Екатеринбург-ЭКСПО выступит джазовая звезда мирового масштаба
Иллюстрация: «Вечера Мировой Музыки в ЭКСПО»

В Екатеринбурге начинаются «Вечера Мировой Музыки в ЭКСПО». Первое мероприятие состоится 7 апреля при поддержке Почетного Консульства Итальянской Республики.

Серию культурных мероприятий «Вечера Мировой Музыки в ЭКСПО» откроет мировая соул и джазовая звезда Марио Бионди. На сцене прозвучат новые композиции и всеми любимые хиты известного итальянца под аккомпанемент его инструменталистов.

В распоряжении гостей проекта будет не только главный концертный зал ЭКСПО, но и высококлассное ресторанное обслуживание, где каждый желающий сможет познакомиться с кухней и культурой Италии.

Уверен, что этот проект будет содействовать тесному международному и культурному партнерству двух наших стран, - отметил Почетный Консул Итальянской Республики в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. В период, когда границы государств закрыты из-за пандемии, этот проект позволит жителям Екатеринбурга хотя бы на один вечер попасть в Италию.

Отметим, что количество гостей на мероприятии ограничено. Зал рассчитан на 1 500 человек.

Справка

 
Марио Бионди — один из наиболее востребованных артистов Европы: постоянный резидент фестиваля в Сан-Ремо. С 1988 года Марио работал сессионным музыкантом у артистов международного уровня; затем сотрудничал с Рэем Чарльзом. Поворотным моментом в карьере Марио стал японский релиз его первого сингла This Is What You Are в 2004 году, который получил популярность не только в Стране восходящего солнца, но и во всей Европе. Это и положило начало выдающейся карьеры певца: удивительные результаты продаж всех десяти его альбомов (некоторые из них стали платиновыми), вдохновляющие дуэты и работа с такими звёздами первой величины, как Берт Бакарак, Чака Хан и др. Несмотря на то, что Марио поёт исключительно на английском языке, все его композиции звучат как настоящие итальянские канцоны — красиво, нежно, мелодично
 

 

Автор: Гринина Ирина
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