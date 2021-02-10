В Екатеринбург-ЭКСПО выступит джазовая звезда мирового масштаба

В Екатеринбурге начинаются «Вечера Мировой Музыки в ЭКСПО». Первое мероприятие состоится 7 апреля при поддержке Почетного Консульства Итальянской Республики.

Серию культурных мероприятий «Вечера Мировой Музыки в ЭКСПО» откроет мировая соул и джазовая звезда Марио Бионди. На сцене прозвучат новые композиции и всеми любимые хиты известного итальянца под аккомпанемент его инструменталистов.

В распоряжении гостей проекта будет не только главный концертный зал ЭКСПО, но и высококлассное ресторанное обслуживание, где каждый желающий сможет познакомиться с кухней и культурой Италии.

Уверен, что этот проект будет содействовать тесному международному и культурному партнерству двух наших стран, - отметил Почетный Консул Итальянской Республики в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. В период, когда границы государств закрыты из-за пандемии, этот проект позволит жителям Екатеринбурга хотя бы на один вечер попасть в Италию.

Отметим, что количество гостей на мероприятии ограничено. Зал рассчитан на 1 500 человек.