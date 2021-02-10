Конкуренция обостряется. На рынок доставки продуктов в Екатеринбурге заходит новый игрок

Рынок доставки продуктов в Екатеринбурге становится интересен все большему количеству игроков. В 2021 г. в городе появится сервис, который обещает бесплатно и за 15 минут привезти купленные товары.

На сайте по поиску персонала hh.ru появились вакансии для соискателей из Екатеринбурга от популярного сервиса доставки продуктов «Самокат.ру».

Согласно размещенным вакансиям, сервис ищет в Екатеринбурге директора интернет-магазина с зарплатой от 57 тыс. руб., товароведов на ставку от 45 тыс. руб., категорийного менеджера с зарплатой 75 тыс. руб., а также менеджера по работе с временным персоналом.

Представители компании не сообщили DK.RU точных сроков запуска сервиса, но уточнили, что это произойдет не в феврале.

Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат.ру» был создан в 2018 г. в Санкт-Петербурге бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым.

Сервис обещает доставить продукты за 15-30 минут. Такой скорости сервис достигает за счет использования маленьких складов (dark stores), на котором нет продавцов и покупателей. Основными сотрудниками являются кладовщики. Они занимаются сборкой и подготовкой поступившего заказа. Упакованные в пакеты товары передаются в службу доставки, которая передает их клиенту. Компания открывает множество небольших складов в каждом районе. В среднем один магазин рассчитан на радиус до 2 километров.

В начале 2020 г. Сбербанк и Mail.Ru Group выкупили контрольный пакет (75,6%) акций сервиса у основателей. Сумма сделки не разглашалась. В совместное предприятие двух гигантов также вошли сервис доставки еды из кафе Delivery Club, платформа для общепита SberFood, сервис заказа такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive, доли в DC Daily, Performance Group. А в феврале 2021 г. Сбер стал мажоритарным акционером «Сбермаркета», которы до этого также входил в СП.

На данный момент сервис «Самокат.ру» работает в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Добавим, что рынок доставки продуктов в Екатеринбурге интересен всем игрокам. По итогам 2020 г. количество онлайн-заказов из продуктовых магазинов в столице Урала выросло в 15 раз. Это третий показатель в стране, сообщал DK.RU.

В городе уже работает СберМаркет, igooods, доставка из магазинов METRO, сетей X5 Retail Group, «ЖизньМарт», «Монетка», «Гипербола» и других. Одними из последних доставку продуктов в Екатеринбурге запустил Delivery Club, также в конце 2020 г. стало известно, что на екатеринбургском рынке заработает один из крупнейших продуктовых интернет-магазинов в России — «Утконос».