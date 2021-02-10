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Ваш мозг просит это каждый день. 5 вещей, без которых нет ни памяти, ни сосредоточенности

Ваш мозг просит это каждый день. 5 вещей, без которых нет ни памяти, ни сосредоточенности
Иллюстрация: pixabay.com

Мозг человека потребляет огромное количество энергии. Для того, чтобы мы не бесились от любой мелочи и могли сосредоточиться даже в конце рабочего дня, ему важно дать необходимые вещества.

#ЛАЙФХАКИ

Что нужно мозгу для полноценной работы? Fast Company перечисляет пять вещей, в которых наше серое вещество нуждается каждый день.  В списке как очевидные, так и неожиданные пункты.

1. Мозг просит кофеин и теанин, чтобы оставаться расслабленным, но чутким

Если уметь правильно пользоваться кофеином, можно достичь чудес запоминания. Употребите его слишком много — начнете нервничать и срываться на окружающих. Секрет в том, что кофеину нужна пара — теанин, это аминокислота, которая снижает тревожность.

Отличная комбинация двух этих веществ есть в популярнейшем во всем мире напитке — чае, черном и зеленом.

2. Мозг просит солнца для правильного настроения

Самое естественное и самое неожиданное: нам каждый день нужен солнечный свет. В зимний период, когда световой день очень мал, люди в разных странах страдают от сезонного аффективного расстройства — чувства грусти и усталости, когда ни на что нет ни сил, ни настроения.

Спастись в осенне-зимний период помогут ежедневные прогулки, в идеале в первой половине дня.

3. Мозг просит полифенолы для ощущения счастья

Видимо, в том, что некоторые люди объедаются шоколадом, есть некое разумное звено: в какао есть антиоксиданты, названные полифенолами. Они стимулируют те же рецепторы мозга, на которые действуют препараты от тревожности. Есть у шоколада и дополнительные бонусы: он снижает вероятность инсульта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет сосуды.

Поэтому несколько кусочков темного шоколада в течение дня пойдут только на пользу.

4. Мозг просит Омега-3, ради топлива

На мозг человека приходится всего 2% массы тела, а потребляет он 25% производимой организмом глюкозы. Мозг вечно голоден, если его не кормить, сосредоточиться будет практически невозможно. Важно помнить, что мозг любит пищу, богатую Омега-3, которая отлично помогает работе нейронов.

Поэтому стоит есть больше орехов, льняного семени и жирной рыбы. В качестве приправы к блюдам добавляйте испанский шалфей.

5. Мозг просит креатин, для сохранения внимания

Неожиданно, но креатин, который так любят бодибилдеры, необходим и мозгу. Ученые установили, что это вещество укрепляет память и внимание.

Добавка с креатином за завтраком, вероятно, поможет мозгу работать лучше.

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Автор: Александра Клименко
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