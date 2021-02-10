Погасит все долги. Суд прекратил банкротство скандальной Овощебазы №4 в Екатеринбурге

Дело прекратили после заключения мирового соглашения. Должнику разрешили не платить пени и штрафы, а также дали скидку в размере 30% по всем долгам.

Арбитражный суд Свердловской области прекратил дело о банкротстве ООО «Продовольственная овощебаза №4», которое было инициировано администрацией Екатеринбурга в 2018 г. Как сказано в материалах суда, стороны пришли к мировому соглашению.

Согласно его условиям, должник обязуется выплатить десяти кредиторам более 134 млн руб. В документе сказано, что сумма долга была уменьшена на 30%, ранее обязательства перед кредиторами составляли более 200 млн руб. Также, по решению кредиторов, ООО «Продовольственная овощебаза №4» освободили от уплаты пеней, неустоек, а также процентов за просрочку платежей.

Крупнейшими кредиторами овощебазы являются ООО «Калипсо», которому «Продовольственная база № 4» должна выплатить 86,1 млн руб., а также Александр Вильховский, долг перед которым составляет 34,9 млн руб. Против мирового соглашения выступала администрация Екатеринбурга, которая не была согласна на скидку должнику в размере 30%, однако суд решил, что «несогласие отдельного кредитора не является препятствием для утверждения мирового соглашения арбитражным судом».

Как рассказывал DK.RU, Свердловский арбитражный суд по требованию администрации Екатеринбурга ввел процедуру наблюдения в ООО «Продовольственная база №4» в 2018 г.

Овощебаза №4 имеет весьма скандальный имидж. Там регулярно проходили беспорядки, массовые погромы и драки, сообщал JustMedia.

Также из-за овощебазы №4 сидит бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев — муниципальный чиновник получил 18 лет колонии строгого режима в том числе за ее рейдерский захват. С тех пор овощебаза была передана на хранение Татьяне Русиной, а после ее смерти — дочери Елене. В феврале 2020 г. ответхранитель имущества «Продовольственной базы №4» Елена Русина была признана банкротом. Размер ее долгов превышает 31 млн руб. Хозяйка овощебазы решила стать несостоятельной по своей инициативе, рассказывал DK.RU.