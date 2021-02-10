В Екатеринбурге предприниматель умер за рулем авто от сердечного приступа

Владелец интернет-магазинов канцелярских товаров ехал на работу после литургии в Ново-Тихвинском монастыре. В ДТП больше никто не пострадал.

В центре Екатеринбурга во время поездки за рулем автомобиля от сердечного приступа скончался предприниматель Сергей Медведев, пишет Е1. Как сообщил пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, мужчине было 64 года, его смерть не носила криминальный характер. После того, как управление было потеряно, автомобиль Сергея Медведева Jaguar XF врезался в столб на ул. Куйбышева,32 недалеко от стадиона «Юность». В ДТП больше никто не пострадал.

Днём 9.02.2021 в следственный отдел по Ленинскому району... поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Куйбышева обнаружена иномарка с телом мужчины на водительском кресле. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется. Автомобиль, за рулём которого был указанный мужчина, остановился после столкновения со столбом. Для определения точной причины смерти водителя проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проводимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как выяснило издание, Сергей Медведев с 1993 г. был директором и учредителем ООО «Абсолют» и ООО «Центрторгофис». Предприниматель владел интернет-магазинами «Офисная планета» и «Офисная служба 66», которые торгуют офисной мебелью, книгами и канцелярскими товарами.

Кроме того, бизнесмен несколько раз выигрывал госконтаракты на поставку канцелярии на комбинат «Электрохимприбор», Белоярскую АЭС и Радиочастотный центр Уральского федерального округа.

Также выяснилось, что тем утром Сергей Медведев ехал со службы в Ново-Тихвинском монастыре. В обители рассказали:

Сегодня в 8 утра мирно отошёл к Господу наш давний прихожанин и друг обители, Сергей Владимирович Медведев. Он был на Литургии, причастился, и поехал на работу. В машине — сердечный приступ.

фото: Ново-Тихвинский монастырь

Ранее DK.RU рассказывал о резонансном ДТП, которое произошло в 2018 г. Тогда мужчина на Honda CR-V выехал на тротуар, проехал больше двухсот метров, сбил троих пешеходов и врезался в столб. Больше всего пострадала молодая женщина — ее госпитализировали с переломом позвоночника, и двухлетний мальчик, которого везли в коляске — он впал в кому. По версии следствия, действия водителя носили умышленный характер.

Водитель вначале утверждал, что он выехал на тротуар из-за того, что пытался уйти от столкновения с резко затормозившим перед ним авто. Затем стал говорить, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии. Отметим, что за четыре месяца до резонансной аварии суд Верх-Исетского района запретил Владимиру Пузыреву садиться за руль автомобиля из-за выявленного у него заболевания. Но он не исполнил предписание.