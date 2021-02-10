Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.02
74,11
89,52
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге предприниматель умер за рулем авто от сердечного приступа

В Екатеринбурге предприниматель умер за рулем авто от сердечного приступа
Иллюстрация: Е1

Владелец интернет-магазинов канцелярских товаров ехал на работу после литургии в Ново-Тихвинском монастыре. В ДТП больше никто не пострадал.

#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

В центре Екатеринбурга во время поездки за рулем автомобиля от сердечного приступа скончался предприниматель Сергей Медведев, пишет Е1. Как сообщил пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, мужчине было 64 года, его смерть не носила криминальный характер. После того, как управление было потеряно, автомобиль Сергея Медведева Jaguar XF врезался в столб на ул. Куйбышева,32 недалеко от стадиона «Юность». В ДТП больше никто не пострадал.

Днём 9.02.2021 в следственный отдел по Ленинскому району... поступило сообщение о том, что у одного из домов по улице Куйбышева обнаружена иномарка с телом мужчины на водительском кресле. Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется. Автомобиль, за рулём которого был указанный мужчина, остановился после столкновения со столбом. Для определения точной причины смерти водителя проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проводимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, —  сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Как выяснило издание, Сергей Медведев с 1993 г. был директором и учредителем ООО «Абсолют» и ООО «Центрторгофис». Предприниматель владел интернет-магазинами «Офисная планета» и «Офисная служба 66», которые торгуют офисной мебелью, книгами и канцелярскими товарами.

Кроме того, бизнесмен несколько раз выигрывал госконтаракты на поставку канцелярии на комбинат «Электрохимприбор», Белоярскую АЭС и Радиочастотный центр Уральского федерального округа.

Также выяснилось, что тем утром Сергей Медведев ехал со службы в Ново-Тихвинском монастыре. В обители рассказали:

Сегодня в 8 утра мирно отошёл к Господу наш давний прихожанин и друг обители, Сергей Владимирович Медведев. Он был на Литургии, причастился, и поехал на работу. В машине — сердечный приступ.

В Екатеринбурге предприниматель умер за рулем авто от сердечного приступа 1

фото: Ново-Тихвинский монастырь

Ранее DK.RU рассказывал о резонансном ДТП, которое произошло в 2018 г. Тогда мужчина на Honda CR-V выехал на тротуар, проехал больше двухсот метров, сбил троих пешеходов и врезался в столб. Больше всего пострадала молодая женщина — ее госпитализировали с переломом позвоночника, и двухлетний мальчик, которого везли в коляске — он впал в кому. По версии следствия, действия водителя носили умышленный характер.

Водитель вначале утверждал, что он выехал на тротуар из-за того, что пытался уйти от столкновения с резко затормозившим перед ним авто. Затем стал говорить, что в момент аварии у него случился приступ эпилепсии. Отметим, что за четыре месяца до резонансной аварии суд Верх-Исетского района запретил Владимиру Пузыреву садиться за руль автомобиля из-за выявленного у него заболевания. Но он не исполнил предписание.

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «На рынке идеальный шторм: массовое банкротство малого бизнеса ждем к концу 2021 года»«На рынке идеальный шторм: массовое банкротство малого бизнеса ждем к концу 2021 года»
  • «В медицине коллапс?» Свердловский омбудсмен поставила диагноз здравоохранению региона«В медицине коллапс?» Свердловский омбудсмен поставила диагноз здравоохранению региона
  • За полгода условия для раздельного сбора мусора получили 2% населения регионаЗа полгода условия для раздельного сбора мусора получили 2% населения региона
  • Федеральный бюджет выделил Свердловской области 9 млрд руб. на завершение долгострояФедеральный бюджет выделил Свердловской области 9 млрд руб. на завершение долгостроя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.