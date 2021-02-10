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Умный, беспринципный и со связями. Россияне рассказали, кто имеет шанс разбогатеть

Умный, беспринципный и со связями. Россияне рассказали, кто имеет шанс разбогатеть
Иллюстрация: pixabay.com

Во время опроса жители страны рассказали, какими видят богатых людей. Они уверены, что для финансового успеха нужны в равной степени талант, знания и принадлежность к определенному кругу. Статистика.

#НОВОСТИ

Россияне уверены, что для того, чтобы стать богатым, нужно обладать не только высоким интеллектом, но и высокими моральными качествами. Такой вывод обнародовали эксперты Центра управления благосостоянием и филантропии бизнес-школы Сколково, работавшие над исследованием «Портрет владельца капитала в России-2020». Сотрудники центра с помощью онлайн-панели Tiburon опросили 1555 человек из 49 регионов России. 

В целом для россиян образ богатых людей имеет множество положительных коннотаций, но таким людям всегда приписывают «неправильные ценности», пишет Forbes. Россияне считают, что для того, чтобы стать богатым, человек должен иметь очень тесно переплетенные личностные характеристики, профессиональные умения и указание на особый социальный статус. Именно этот статус дает ресурсы для достижения богатства: деловые круги и связи, доступ к власти, должность или возможность получить наследство. При описании состоятельных людей опрошенные назвали комбинацию ярких положительных и ярких отрицательных черт.

По словам директора Центра Алексея Анищенко, говоря о том, какие личностные качества необходимы человеку для того, чтобы его можно было назвать богатым, респонденты чаще всего называли ум (так ответили 54% опрошенных), беспринципность (30%), предприимчивость (25%). Также в списке трудолюбие (18%), власть и лидерство (17%), желание заработать деньги (15%), коммуникабельность (8%), целеустремленность (8%).

Ранее на DK.RU: Российские студенты хотят в IT и искусство. Где и ради чего планируют работать 20-летние

Автор: Александра Клименко
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