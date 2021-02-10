«Они действуют избирательно. Это сбой системы» — уральский омбудсмен о силовиках

Уполномоченному по правам человека поступило большое количество жалоб на сотрудников полиции и Росгвардии. Силовики не решают проблемы людей, но активно действуют на протестах и при задержаниях.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в ежегодном докладе Заксобранию рассказала, что по итогам 2020 г. в ее адрес поступило большое количество обращений от граждан, которые были разочарованы в действиях или бездействии силовых структур.

В одном случае, по словам омбудсмена, сотрудники силовых ведомств проявляют излишнюю активность в инициировании оперативных действий, в другом — они равнодушны к проблемам граждан.

В качестве одних из самых ярких историй несправедливости Татьяна Мерзлякова привела в пример ситуацию с Владимиров Таушанковым, который был застрелен бойцами СОБРа в мае 2020 г. в собственной квартире из-за кражи обоев. Напомним, молодой человек, по версии следствия, совершил «разбойное нападение в одном из торговых центров Екатеринбурга». После этого он убежал домой, заперся в квартире и отказался открывать дверь силовикам, когда те пришли его задерживать. Позже молодой человек впустил в квартиру отца, запер дверь и перестал выходить на связь. Силовики посчитали, что Владимир Таушанков мог взять отца в заложники и начали штурм, в ходе которого молодой человек был застрелен. История вызвала резонанс.

Позже следствие признало действия силовиков законными, а поведение Таушанкова невменяемым. Татьяна Мерзлякова уверена, что смерти молодого человека можно было избежать:

Отец погибшего, проведший с ним последние часы наедине, не просил о помощи и был крайне удивлен начавшимся штурмом во имя его спасения. Прямо перед началом штурма мать привезла вторые ключи, дверь можно было просто открыть. Видео из магазина, который якобы ограбил убитый, почему-то нет, а то, что представлено, не вызывает сомнений в адекватности пострадавшего парня — он ответил на грубое нападение. Зачем для задержания привлекли Росгвардию, зачем нужно было осаждать, а затем штурмовать квартиру человека, который обвинялся в краже обоев и вступил в конфликт с одним из посетителей?, — цитирует омбудсмена «Коммерсант-Урал».

Татьяна Мерзлякова также отметила, что часто силовики оставляют без внимания заявления граждан о противоправных нарушениях. Например, так часто бывает с жертвами домашнего насилия:

В аппарат уполномоченного в течение года обратились несколько женщин, пострадавших от домашнего насилия со стороны бывших супругов или сожителей. Они жаловались на отсутствие принимаемых полицией мер, несмотря на неоднократно поданные заявления о совершении противоправных действий. Решения об отказе позже отменяет прокуратура, однако полиция выносит отказные постановления вновь и вновь, — говорится в докладе.

В докладе приведен еще один пример «избирательного» подхода сотрудников силовых ведомств. К омбудсмену обратился мужчина, в компании которого оперативники проводили следственные мероприятия. Когда мужчина поинтересовался, какие основания есть для проверки, ему скрутили руки и уложили на пол. Впоследствии гражданину пришлось обратиться за медицинской помощью:

Сотрудник полиции в свою очередь подал рапорт о применении к нему физической силы со стороны офисного работника. Уголовное дело возбуждено следственным отделом СК в отношении сотрудника офиса, якобы применившего физическую силу к полицейскому. Свидетелями обвинения являются иные сотрудники полиции, явно заинтересованные в исходе дела,— сообщила Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена, по каждому из представленных случаев были написаны заявления с просьбой организовать проверку правомерности действия полицейских:

С чем мы имеем дело: нежеланием исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности без дополнительного стимулирования или непрофессионализмом? Удастся ли представлениями прокуратуры и наложением дисциплинарных взысканий решить проблему? Принятие мер по недопущению, предупреждению подобного отношения сотрудников полиции к проблемам и обращениям наших граждан должно зависеть от соответствующих действий и решений руководства органов внутренних дел. А пока — «сбой системы», — заключает омбудсмен.

Как рассказывал DK.RU, в последние недели внимание общественности было приковано к действиям полиции из-за проходивших в стране акций протеста в поддержку Алексея Навального. По итогам митингов в Екатеринбурге были задержаны десятки человек.

Татьяна Мерзлякова ранее отмечала, что в этом случае действия силовиков оправданы, поскольку митинги не были согласованы.

В Свердловской области много ходили на митинги и дальше будут ходить, наверное. Поэтому надо учиться демократическим формам проведения, заявку делать обязательно. Здесь все-таки решили: мы ее делать не будем и приводим людей. Понимаете, всегда, когда мы приводим людей на митинг, кто-то должен нести ответственность, — говорила она ЕАН.

Добавим, что заксобрание Свердловской области заслушает доклад на заседании 16 февраля.