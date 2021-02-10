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Минсельхоз просит разрешить въезд мигрантов. Россияне не идут на тяжелые полевые работы

Минсельхоз просит разрешить въезд мигрантов. Россияне не идут на тяжелые полевые работы
Автор фото: Franz W. Иллюстрация: Pixabay.com

Регионам для сезонных сельскохозяйственных работ нужны десятки тысяч человек. Лучше всего с работой в поле справляются бригады иностранцев, а многие россияне не идут туда даже за повышенную плату.

#МИГРАНТЫ#НОВОСТИ

Минсельхоз попросил вице-премьера Викторию Абрамченко помочь привлечению иностранных рабочих для сезонных полевых работ в этом году, вице-премьер уже поручила МВД, Минтруду и Минсельхозу проработать этот вопрос, пишет РБК

По словам первого замглавы Минсельхоза Джамбулата Хатуова, у зарубежных сезонных рабочих есть необходимые знания, навыки и опыт. Тогда как еще в марте 2020 г. въезд иностранцев в Россию был ограничен из-за пандемии и позднее продлен на неопределенный срок. При этом, по оценкам РАНХиГС, в сельскохозяйственной отрасли России может работать до 500 тыс. иностранцев. Минсельхоз приводит данные регионов, согласно которым им для сезонных работ нужно дополнительно 38,2 тыс. иностранных рабочих: выше всего потребность у Волгоградской и Астраханской областей. Им для ручного сбора овощей требуется 22,3 тыс. мигрантов. 

При этом местные работники оказываются не такими эффективными: у них нет опыта и минимальных необходимых знаний. К тому же после опыта полевых работ прошлого года, многие больше не хотят в них участвовать из-за тяжелых условий труда — хотя сельхозпроизводители повышали плату, иногда она достигала 5 тыс. руб. за один рабочий день. Сейчас аграрии обеспокоены возможными проблемами из-за нехватки иностранной рабочей силы, пишет Джамбулат Хатуов.

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Ранее разрешить въезд мигрантам для работы на стройплощадках попросили девелоперы: СРО «Уральское объединение строителей» (УОС), в которое входят свыше 1800 строительных компаний, направила соответствующее письмо заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину В строительной отрасли традиционно задействовано много мигрантов, и после ограничения на въезд иностранцев компании также столкнулись с дефицитом рабочей силы.

Автор: Андрей Пермяков
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