Частные медцентры претендуют на статус пострадавших от пандемии. Минздрав начал опрос

Медицина не вошла в список отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Но, кажется, спустя год власти осознали парадоксальность ситуации и хотят помочь клиникам.

Перечень отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии COVID-19 утвердили весной 2020 г. В него включили предприятия общепита, гостиничный и туристический бизнес, перевозчиков, кинотеатры, музеи, зоопарки и салоны красоты. О частных клиниках, которые ушли на «каникулы» вместе со всеми, государство забыло. Из сферы здравоохранения в перечень попали только санаторно-курортные организации и стоматологии.

На 2,5 месяца мы остались без доходов, но с расходами на выполнение обязательств по долгосрочным контрактам и содержание сотрудников (около 800 человек), которое выплачивалось из внутренних резервов, ведь притока средств извне не было. Медсестры получали практически полную зарплату — не ставку, а зарплату. Я понимал, что в противном случае они не выживут. Доходы же врачей снизились, и им пришлось в чем-то себя ограничить, — рассказывал DK.RU генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских.

Как отмечает агентство ЕАН, недавно федеральные Минздрав и Минэкономразвития выступили с инициативой включить в перечень и предприятия в сфере здравоохранения. Поэтому свердловский Минздрав собирает информацию о работе частных медицинских центров за два года, 2019 и 2020 гг., чтобы проследить динамику.

От клиник нужны данные об объеме оказанной помощи, численности сотрудников, выручке и объеме просроченной задолженности по зарплате.

Какие преференции получат организации, признанные пострадавшими, пока не сообщается.

Напомним, что на Среднем Урале за период пандемии только по официальным данным скончались более десятка медиков. Долгое время Свердловская область уверенно входила в топ-5 регионов по темпам ежедневного прироста новых случаев заражения.

Областное здравоохранение раскритиковала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее мнению, в 2020 г. пандемия коронавируса усугубила и без того серьезные системные проблемы, которые стали «негативным результатом модернизации и оптимизации в медицине». Со своим докладом перед депутатами Заксобрания она выступит 16 февраля, сообщал DK.RU.