Как поссорились владельцы ювелирных марок Avgvst Jewelry и Sokolov

«Вытер ноги о бизнес-этику», — прокомментировала Наталья Брянцева попытку «схантить» сотрудников ее команды. «Коллеги по цеху» предприняли ее всего через три часа после переговоров о сотрудничестве.

Наталья Брянцева, основатель и креативный директор марки Avgvst Jewelry, создающей «украшения для девушек, которые не носят украшений», рассказала в Facebook о встрече с совладельцем ювелирной сети Sokolov Артемом Соколовым и дальнейшем развитии событий.

Встречу инициировал г-н Соколов, чтобы познакомиться и обсудить сотрудничество.

Артем показался мне очень приятным молодым человеком, хорошо подготовился к встрече и был курсе наших оборотов (правда, обладал заниженными данными). Поделился планами их компании по выходу в Европу. Интересовался нашими планами на год и сказал, что у нас очень консистентный классный бренд, интересный свежий дизайн украшений и крутой визуал в Инстаграме. Спросил, кто за это все отвечает в команде, — пишет Наталья Брянцева.

К ее удивлению, через три часа после этой встречи с несколькими сотрудниками Avgvst Jewerly связался HR-менеджер компании Sokolov и предложил работу.

Так вот, текущие сотрудники компании Sokolov и будущие кандидаты, держите в голове, что классный продукт начинается с простых человеческих принципов и бизнес-этики. И если глава компании о бизнес-этику вытер ноги, то и продукта классного не получится, Инстаграм не будет красивым, а талантливые люди не задержатся в вашей компании надолго, — резюмировала владелица Avgvst Jewerly.

В комментарии к ее посту Артем Соколов объяснил произошедшее «дискоммуникацией внутри команды:

Наталья, друзья, мы, конечно, агрессивны на рынке, но не действуем так не тактично, произошла небольшая дискоммуникация внутри команды, Наталья и вся команда Avgvst крутые, делают свежие и крутые продукты, респект.

К слову, сотрудники Avgvst Jewelry отказались от предложения компании Sokolov.

DK.RU рассказывал, как Наталья Брянцева оставила должность креативного директора рекламного агентства «Космос», чтобы заняться изготовлением ювелирных украшений. В 2019 г. ее марка в числе других российских брендов приняла участие в Парижской неделе моды.

Напомним, что в 2018 г. основательница Avgvst Jewelry обвинила в плагиате сеть ювелирных магазинов Sunlight.