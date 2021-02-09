Топам от топов: в Екатеринбурге запускают учебный курс для руководителей производства

Вести курс будут менеджеры производственных компаний из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга. Участников ждут экскурсии на производство, разработка проекта для предприятия и учебные модули.

27 февраля в Высшей экономической школе Екатеринбурга впервые стартует комплексная программа для менеджеров и руководителей производств «Mini-МBA: Производственная система предприятия».

Курс состоит из 13 учебных модулей, которые охватывают весь контур управления производственной системой от стратегии и финансов до управления затратами и дистрибуцией, охраны труда и работы с производственным оборудованием.

Занятия будут вести действующие менеджеры российских и международных компаний. Они глубоко разбираются в проблемах производственного бизнеса, потому что сами каждый день решают их на работе. Для того чтобы они могли выделить время и поделиться своим опытом, мы сделали модульный график обучения по выходным — один раз в три недели, — рассказала Ольга Иноземцева, научный руководитель программы, директор Unilever в Екатеринбурге.

Помимо учебных модулей участников ждут управленческие тренинги, экскурсии на производство и разработка собственного проекта.

В рамках работы над дипломным проектом слушатели возьмут проблему своего производства и совместно с преподавателями разработают проект по ее решению. А в ходе экскурсий познакомятся с лучшими производственными практиками, увидят, как на деле работаю те инструменты, которые они изучали на курсе. Знания, которые участники получат в ходе каждого модуля, они смогут сразу же применять у себя на производстве.

Для слушателей курса действуют специальные условия — они могут бесплатно пригласить коллегу на один из учебных модулей по своему выбору. Например, директора по маркетингу — на модуль «Операционный и стратегический маркетинг», руководителя — на «Стратегический менеджмент» и т. д., — продолжает Ольга Иноземцева.

Занятия будут проходить в Высшей экономической школе на ул. Тургенева, 22. К обучению можно присоединиться при помощи видеосвязи.

Подробнее о программе — по ссылке.