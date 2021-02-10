Как получить международный диплом в области финансов со скидкой 70%
Представители ACCA Russia и учебного центра «Потенциал» проведут бесплатную онлайн-презентацию диплома ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском языке. Мероприятие пройдет 18 февраля.
Онлайн презентация «Финансы и управление бизнесом» начнется в 16.30 по московскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Участники онлайн-мероприятия получат не только важную и полезную информацию о преимуществе диплома ACCA, но и уникальный промокод, который дает скидку в 70% на регистрацию в ACCA.
Спикеры мероприятия:
- Роман Андреев, представитель ACCA Russia, который расскажет об ACCA, о том, чем уникален диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке;
- Анна Тетерлева, эксперт в области бухучета, МСФО и аудита, директор ООО «Финансовые технологии», почетный член АССА, кандидат экономических наук. Спикер поделится опытом сдачи экзаменов, а также расскажет о там, как полученные знания помогают решать актуальные задачи в работе;
- Евгений Найденов, руководитель департамента налогового аудита ООО «Бизнес аудит», налоговый консультант, расскажет о программе подготовки к экзаменам в учебном центре «Потенциал».
Надо отметить, диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке имеет ценность для любого специалиста в области финансов: как начинающего, так и опытного и является частью квалификации ACCA. Это означает, что в будущем его обладателю не понадобится сдавать аналогичные экзамены в рамках получения международной квалификации в области финансов и управления бизнесом.
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