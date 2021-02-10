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Как получить международный диплом в области финансов со скидкой 70%

Как получить международный диплом в области финансов со скидкой 70%
Иллюстрация: ACCA Russia

Представители ACCA Russia и учебного центра «Потенциал» проведут бесплатную онлайн-презентацию диплома ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском языке. Мероприятие пройдет 18 февраля.

Онлайн презентация «Финансы и управление бизнесом» начнется в 16.30 по московскому времени. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Участники онлайн-мероприятия получат не только важную и полезную информацию о преимуществе диплома ACCA, но и уникальный промокод, который дает скидку в 70% на регистрацию в ACCA.

Спикеры мероприятия:

  • Роман Андреев, представитель ACCA Russia, который расскажет об ACCA, о том, чем уникален диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке;
  • Анна Тетерлева, эксперт в области бухучета, МСФО и аудита, директор ООО «Финансовые технологии», почетный член АССА, кандидат экономических наук. Спикер поделится опытом сдачи экзаменов, а также расскажет о там, как полученные знания помогают решать актуальные задачи в работе;
  • Евгений Найденов, руководитель департамента налогового аудита ООО «Бизнес аудит», налоговый консультант, расскажет о программе подготовки к экзаменам в учебном центре «Потенциал».

Надо отметить, диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке имеет ценность для любого специалиста в области финансов: как начинающего, так и опытного и является частью квалификации ACCA. Это означает, что в будущем его обладателю не понадобится сдавать аналогичные экзамены в рамках получения международной квалификации в области финансов и управления бизнесом.

Справка

 
Международная ассоциация ACCA объединяет лучших специалистов в области финансов по всему свету с 1904 года. На сегодняшний день в ней состоят 227 000 профессионалов из самых разных компаний в более чем 176 странах мира, а обучение по ее программам прямо сейчас проходят 544 000 студентов. Для работодателей сертификаты, дипломы и членство в ACCA — это знак качества и гарантия профессионализма. Для молодых финансистов — доступ к огромнейшей базе знаний, множество новых контактов в профессиональном сообществе, возможность быстрого карьерного роста и ключ от всех дверей, ведущих в офисы лучших работодателей.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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