Tesla будет принимать биткоин в качестве оплаты. Криптовалюта бьет рекорд и стоит $44 750

Очередной скачок курса криптовалюты произошел после того, как Tesla объявила о вложении $1,5 млрд в биткоины и планах принимать электронную валюту в качестве оплаты за покупки. Но чего ждать дальше?

После того, как компания Tesla объявила о вложении $1,5 млрд в биткоины и планах принимать криптовалюту в качестве оплаты за покупки, цена «новых денег» взлетела до $44 750. Столько биткоин стоил на взлете 8 февраля, пишет Forbes, но надолго ли тенденция и что будет также влиять на цифровую валюту?

Это не первый случай, когда миллиардер-изобретатель с компанией разгоняют цену биткоина. В конце января основатель Маск добавил хештег #bitcoin в описание своей страницы в Twitter, криптовалюта на максимуме за день прибавляла примерно 19% к цене закрытия.

Судя по всему, Маск смотрит на криптовалюты как еще на один инструмент увеличения ценности акций Tesla. Может быть, Маск захотел добавить к собственной стратегии и такой элемент: будет расти биткоин — будут расти акции Tesla — будут расти бонусы Маска, — предполагает Владимир Сметанин, генеральный директор швейцарской компании Newcent.

Каковы риски?

Tesla называет покупку биткоинов одним из «рисков», связанных с деятельностью компании. «Цифровые активы могут столкнуться с волатильностью рыночных цен», — отмечается в раскрытии.

Рискованнее всего может стать момент, когда компании нужно будет избавиться от криптовалюты, ведь распространение цифровых активов — «относительно новый тренд» и вопрос их долгосрочного принятия инвесторами, потребителями и бизнесом «непредсказуем».

Также в Tesla считают, что риск есть в том, что у криптовалюты нет физической формы, она зависит от технологий и децентрализации, так возникает угроза «злонамеренных атак или технологического устаревания».

Tesla вложила крупную сумму в биткоины еще в январе. И это просто отражение прошедших событий. Никакие действия предпринимать в этой связи не стоит, — предупреждает Сметанин.

Эксперт уверен, что еще вчера ничего не говорило о возможном росте, даже «нельзя было исключать возможности, что цена на биткоин пойдет вниз буквально: заявок на продаже выше $42 500 на рынке не было совсем».

Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, считает, что инвесторы, наоборот, стали рассматривать биткоин вариантом страховки от инфляции на время пандемии.

«Помимо этого, инвестиционную привлекательность биткоина в большой мере обеспечивает то, что у него совсем небольшая рыночная капитализация в сравнении с классическими инвестиционными инструментами. Это дает больший потенциал для роста».

Что дальше?

Нынешний резкий рост биткоина обусловлен только объявлением Tesla. Других фундаментальных причин для сегодняшнего роста нет, считает Боташев. С ним согласен Сметанин: «Инвестиции зачастую — дело эмоциональное, и оно подтолкнуло многих инвесторов к покупке. Мы ожидаем небольшой коррекции в ближайшее время».

Мазур прогнозирует период «средней волатильности» и «новую волну» роста биткоина до конца первого полугодия. «На данный момент по итогам анализа данных торгов на CEX.IO мы видим вероятной ближайшей целью курса биткоина к доллару в $48051», — сказал он Forbes.

Однако в долгосрочной перспективе рост продолжится, уверен Рустам Боташев, независимый аналитик блокчейн-проектов, бывший главный аналитик криптоинвестиционного банка Hash CIB.

Немаловажную роль в этом сыграли действия центральных банков Европы и США по вливанию ликвидности в систему, что не добавляет уверенности относительно судьбы евро или доллара. Разговоры о том, что биткоин может стать резервной валютой и хоть на малую часть заменить евро или доллар, ведутся давно. В последнее время они усилились, — говорит Боташев.

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