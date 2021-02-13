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Хлебокомбинат «СМАК» начал производство легендарного десерта Brownie

Хлебокомбинат «СМАК» начал производство легендарного десерта Brownie
Иллюстрация: «СМАК»

Екатеринбургский хлебокомбинат «СМАК» начал производство десерта BROWNIE на заводе в Раменском в Подмосковье. Компания может выпускать до 20 тыс. пирожных в сутки на автоматизированной поточной линии.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

В планах компании продавать в российских магазинах 60 тонн продукции в месяц. Brownie от «СМАК» будет представлен на полках супермаркетов и гипермаркетов  Москвы, Московской и Свердловской областей. В дальнейшем планируется расширение географии поставок.

Хлебокомбинат «СМАК» начал производство легендарного десерта Brownie 1

Мы видим нашу задачу в обеспечении россиян качественными продуктами питания, — говорит генеральный директор «СМАКа» Владилен Фуфаров. — В рамках этой стратегии выпуск новой продукции, улучшение рецептур, но самое главное — реализация масштабной инвестиционной программы, проводимой хлебокомбинатом «СМАК» и агрообъединением «МАКФА». В прошлом году в Раменском была запущена линия по производству бриошь. Инвестиции составили более 600 млн рублей. К концу 2021 года планируем ввести в эксплуатацию первую очередь нового хлебозавода в Екатеринбурге с объемом инвестиций 4 млрд рублей.

Инвестируя в высокотехнологичные производства, в новую продукцию, завод движется согласно вектору, заданному президентом страны Владимиром Путиным, — отметил член совета директоров компании «МАКФА» Валерий Юревич.

В послании Федеральному Собранию 2018 года глава государства обозначил в качестве одного из основных приоритетов обновление промышленности и перевооружение производств, — добавляет он.

Хлебокомбинат «СМАК» начал производство легендарного десерта Brownie 2

Над рецептурой Brownie работала команда технологов хлебокомбината «СМАК», опираясь на опыт европейских производителей. На сегодняшний день десерт Brownie производится с начинкой из темного шоколада — при изготовлении используется настоящий бельгийский шоколад, он входит в состав теста и кремовой начинки, однако в перспективе планируется выпустить еще несколько вкусов лакомства, создав линейку продукции Brownie.

Brownie — легендарный десерт, появившийся в 1893 году и покоривший миллионы сердец во всем мире. Лакомство изначально создавалось как пирожное «для леди», а именно для посетительниц Всемирной выставки в Чикаго. Главной задачей кондитера было придумать лакомство, которое удобно взять с собой. Новинка от «СМАКа» продолжает традицию — десерт Brownie выпускается в  индивидуальной упаковке, его  легко и удобно брать  с собой.

Автор: Гринина Ирина
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