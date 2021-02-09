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Убыль выросла вдвое при росте смертности: как менялось население России в пандемию

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова. Иллюстрация: Совет Федерации

По итогам прошлого года смертность в России выросла на 18% — во многом за счет коронавируса, а естественная убыль населения составила почти 700 тыс. человек.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

По итогам 2020 г. смертность в России выросла на 18% по сравнению с предыдущим годом, сообщил Росстат. При этом естественная убыль выросла вдвое, до 688,7 тыс. человек против 316,1 тыс. в 2019 г. Если в 2019 г. число умерших к числу родившихся составило 121,3%, то в 2020 г. показатель вырос сразу до 148%. 

Сокращение населения России по итогам прошлого года стало рекордным по нескольким причинам: пандемия коронавируса, снижение рождаемости и миграционного прироста. 

Эта избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида, — сказала на брифинге в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Доля умерших от COVID-19 в 2020 году составила 31% от общего прироста смертности. А с учетом людей, которые умерли по другим причинам, но имели положительный тест на коронавирус — 50% от избыточной смертности за 2020 г. 

 
В частности, в декабре 2020 г. было зафиксировано 25 980 смертей, основной причиной которых стал коронавирус. В 5570 случаев — Covid-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. В 2065 случаев коронавирус был сопутствующим заболеванием, но способствовал осложнениям, которые ускорили смерть пациента. В 10 820 случаев коронавирус не повлиял на наступление смерти, считают в Росстате.

На 1 января 2021 г. население России составил 146,24 млн человек против 146,75 млн годом ранее.

Автор: Андрей Пермяков
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