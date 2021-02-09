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Кремль готовит пакет помощи гражданам на 500 млрд руб. Уровень жизни упал накануне выборов

Кремль готовит пакет помощи гражданам на 500 млрд руб. Уровень жизни упал накануне выборов
Иллюстрация: Pixabay.com

Перед осенними выборами в Госдуму правительство и Кремль готовы выделить беспрецедентную сумму, чтобы граждане почувствовали, что власти пытаются помочь им решить финансовые проблемы.

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#БЕДНОСТЬ#НОВОСТИ

Российские власти готовят новый пакет соцпомощи объемом примерно 500 млрд руб., чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Госдуму, пишет Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. По итогам 2020 г. реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5%. 

По словам одного из собеседников агентства, о новых мерах помощи, вероятно, объявит президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в ближайшие недели. В Кремле отказались от оперативных комментариев, представитель премьер-министра Михаила Мишустина заявил, что ему пока неизвестно о таком предложении.

«Те, кто шли на протесты — они же не за Навального. Они за перемены, они за экономику»

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О новом пакете соцпомощи стало известно на фоне январских протестов, триггером для которых стал арест оппозиционного политика Алексея Навального. Некоторые протестующие также выходили на улицы, чтобы выразить свое недовольство из-за снижения уровня жизни и нарастающего неравенства в доходах малого числа богатых граждан и остальных людей. Новый пакет мер поддержки призван, чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и пытаются помочь им. 

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По оценке другого собеседника Reuters, объем помощи составит примерно 0,5% российского ВВП в 2021 г. Пока неизвестно, каким именно категориям граждан будет выделена помощь. В прошлом году выплаты получали семьи с маленькими детьми, в том числе малообеспеченные, и семьи с несколькими детьми.

Кроме того, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что государство работает над поэтапным повышением пенсий, но посетовал, что «черные полосы в развитии», мировые экономические кризисы, тормозят в желании повышать благосостояние пенсионеров.

Автор: Андрей Пермяков
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