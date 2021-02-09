Кремль готовит пакет помощи гражданам на 500 млрд руб. Уровень жизни упал накануне выборов

Перед осенними выборами в Госдуму правительство и Кремль готовы выделить беспрецедентную сумму, чтобы граждане почувствовали, что власти пытаются помочь им решить финансовые проблемы.

Российские власти готовят новый пакет соцпомощи объемом примерно 500 млрд руб., чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Госдуму, пишет Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. По итогам 2020 г. реальные располагаемые доходы россиян упали на 3,5%.

По словам одного из собеседников агентства, о новых мерах помощи, вероятно, объявит президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в ближайшие недели. В Кремле отказались от оперативных комментариев, представитель премьер-министра Михаила Мишустина заявил, что ему пока неизвестно о таком предложении.

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О новом пакете соцпомощи стало известно на фоне январских протестов, триггером для которых стал арест оппозиционного политика Алексея Навального. Некоторые протестующие также выходили на улицы, чтобы выразить свое недовольство из-за снижения уровня жизни и нарастающего неравенства в доходах малого числа богатых граждан и остальных людей. Новый пакет мер поддержки призван, чтобы люди почувствовали, что власти знают об их финансовых проблемах и пытаются помочь им.

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По оценке другого собеседника Reuters, объем помощи составит примерно 0,5% российского ВВП в 2021 г. Пока неизвестно, каким именно категориям граждан будет выделена помощь. В прошлом году выплаты получали семьи с маленькими детьми, в том числе малообеспеченные, и семьи с несколькими детьми.

Кроме того, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что государство работает над поэтапным повышением пенсий, но посетовал, что «черные полосы в развитии», мировые экономические кризисы, тормозят в желании повышать благосостояние пенсионеров.