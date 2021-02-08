Ученые, актеры и писатели потребовали прекратить политические репрессии в России

«Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения».

Более 180 ученых разных направлений, деятелей искусства и культуры, а также несколько бизнесменов подписали письмо, в котором призвали осудить насилие в отношении политических оппонентов, а представителей власти — вернуться в рамки конституционного правового порядка. Приводим текста письма с небольшими сокращениями:

«В последние недели по всей России проходили мирные собрания граждан — они вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политических преследований — покушений, фабрикации уголовных дел и арестов политических оппонентов. Подобные явления, характерные для диктатур, неприемлемы в современном обществе, несовместимы с задачами развития нашей страны и возвращают ее в тоталитарное прошлое. В этих мирных акциях приняли участие сотни тысяч обычных российских граждан.

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<…> Глубокое возмущение вызывают бессмысленно жестокие действия полиции, избивавшей мирных, безоружных граждан, и полный произвол судов, в массовом порядке нарушавших все мыслимые требования закона, принцип непредвзятости, справедливости, презумпцию невиновности.

Эти дни стали настоящим позором российской судебной системы. Даже люди, случайно захваченные полицией вблизи мест проведения митингов и шествий, получали написанные под копирку обвинительные решения о привлечении к ответственности. Фактически суды превратились в подобие «троек» времен сталинского террора, хотя пока и в рамках административного судопроизводства. Задержанные и арестованные, в том числе по решениям судов, должны быть освобождены, а решения судов в массовом порядке аннулированы. Заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела должны быть прекращены.

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Даже в рамках действующих законов (не вполне соответствующих Российской Конституции) жестокость правоохранительных органов по отношению к гражданам вопиюще не соответствовала уровню «общественной опасности» протестующих. За исключением нескольких инцидентов это были совершенно мирные акции. Такая практика неправового, бесчеловечного отношения к гражданам не может быть оправдана беспочвенными предположениями о якобы имевших место противоправных «намерениях» митингующих. Антигуманное и ничем не спровоцированное поведение полиции в отношении мирных граждан России находилось далеко за рамками права и законов, а потому должно быть немедленно пресечено, осуждено и наказано.

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Мы призываем людей доброй воли, всех наших сограждан присоединиться к осуждению насилия в отношении политических оппонентов, возвысить свой голос в защиту гражданского мира, демократии и достойной жизни, а представителей власти вернуться в рамки конституционного правового порядка».

Подписали письмо, в частности, писатель Борис Акунин, актер Александр Паль, режиссер Андрей Звягинцев, основатель компании «Вымпелком» и Фонда «Династия» Дмитрий Зимин, издатель Ирина Прохорова, актриса Чулпан Хаматова, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, банкир Олег Сысуев, предприниматель Олег Березин и многие другие.